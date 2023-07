Calciomercato, super colpo dall’Atalanta: il big saluta la Serie A

I giocatori dell’Atalanta, come spesso accade, sono oggetto di desiderio di tantissimi club, ed anche in questo calciomercato questa “tradizione” è stata rispettata.

Stando alle ultime notizie, infatti, uno dei giocatori più iconici della formazione di Giampiero Gasperini sembrerebbe essere ad un passo dal salutare la Dea per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

Operazione, questa, che andrebbe a toccare non solo i tifosi dell’Atalanta ma anche i tantissimi fantallenatori in giro per lo stivale, visto che il giocatore non solo lascerebbe il club di Bergamo ma anche la Serie A per diventare protagonista in un altro dei top cinque campionati europei.

Calciomercato, addio eccellente per la Dea: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita dell’Atalanta, che dopo qualche colpo interessante in entrata sta ora lavorando per liberare la rosa di Giampiero Gasperini da qualche esubero. Nelle ultime ore, però, la trattative di cui si starebbe parlando non avrebbero nulla a che vedere con la categoria di giocatori prima menzionati.

Stando a quanto riportato nella giornata di oggi, infatti, protagonista del calciomercato in uscita della Dea sarebbe a sorpresa uno dei titolarissimi della formazione dell’ex allenatore del Genoa, per il quale si sarebbe mossa nelle ultime ore una delle società più importanti e storiche del calcio continentale. Questa avrebbe infatti mandato in giornata degli intermediari per parlare con Percassi della fattibilità quest’operazione, intrigante ma allo stesso tempo non semplicissima, anche perché le richieste dell’Atalanta sono alte. Gli ottimi rapporti fra i due club potrebbero però facilitare il tutto, col giocatore che potrebbe dunque lasciare la Dea e la Serie A.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, giornata intensa di trattative nel quartier generale della famiglia Percassi, anche perché il Marsiglia si sarebbe seriamente fatto in avanti per Joakim Maehle in questo calciomercato.

Calciomercato, Maehle al Marsiglia: si può

Joakim Maehle è un obiettivo dichiarato del Marsiglia in questo calciomercato, che potrebbe dare la possibilità al giocatore dell’Atalanta di confrontarsi con un campionato diverso rispetto alle Serie A e più adatto alle sue caratteristiche, proprio come la Ligue 1.

Il danese è però uno dei punti fermi della formazione di Giampiero Gasperini, ma gli ottimi rapporti fra l’Atalanta ed il Marsiglia potrebbero aiutare nel concludere positivamente la trattativa, che potremmo dire essere già stata avviata vista la presenza di alcuni intermediari del club francese oggi in Italia per capire la fattibilità dell’operazione.

Marsiglia-Maehle: l’Atalanta fissa il prezzo

Le basi per il passaggio al Marsiglia di Maehle sono state messe, bisognerà capire ora solo quanto l’Atalanta valuterà l’esterno danese in questo calciomercato. Nella scorsa sessione invernale la Dea chiese 15 milioni per il trasferimento a titolo definitivo del suo esterno, e l’impressione è che Percassi possa rimanere su queste cifre anche per quest’estate.