Calciomercato: è fatta per l’arrivo del “Matador” Cavani

Il “Matador” Cavani pare essere instancabile, visto che a 36 anni suonati l’attaccante uruguaiano è pronto a trasferirsi in questo calciomercato per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

Attualmente in forze al Valencia, dopo l’ultima deludente e complicata stagione, Cavani avrebbe espresso la sua volontà di cambiare area, anche perché dalle parti del Mestalla le sensazioni sono tutt’altro che positive in vista della prossima Liga. Pare infatti che gli Els Che altro non stiano facendo che indebolirsi in questo calciomercato, e questo non sta andando a genio né ai tifosi e né tantomeno proprio al Matador Cavani, che nei prossimi giorni chiuderà baracca e si trasferirà altrove.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle prossime ore si potrebbe definire il passaggio dell’attaccante uruguaiano dal Valencia al suo prossimo club, che era sulle sue tracce ancor prima che Cavani firmasse con il club spagnolo.

Calciomercato, è fatta per Cavani: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Edinson Cavani in questo calciomercato che, ad un anno dal suo approdo al Valencia, sembrerebbe essere pronto ad intraprendere una nuova avventura in carriera, la sua settima e forse ultima del suo viaggio nel mondo del calcio.

Questo dimostra che, nonostante i 36 anni, il “Matador” ha ancora voglia di incidere nel calcio che conta, anche perché l’uruguaiano non lascerebbe la Liga ed il Valencia per un campionato di seconda categoria ma anzi, tutt’altro. Lo scenario che in queste ore si sta evolvendo è comunque un qualcosa che mai nessuno si sarebbe aspettato sino a qualche settimane fa, ma i rapporti fra Cavani ed il club spagnolo si sarebbero terribilmente incrinati al punto che l’ex United non si starebbe neanche allenando con i suoi compagni in questi giorni.

Essendo comunque un profilo di un certo livello, il “Matador” è stato accostato a tantissime squadre nel corso delle ultime settimane di calciomercato ma, stando a quanto riportato da calcionews24, il futuro di Cavani sembrerebbe essere sempre più al Boca Juniors.

Finisce l’avventura europea di Cavani: torna in Sud America, va al Boca

Nelle prossime ore potrebbe finire l’avventura in Europa di Edinson Cavani dopo 16 anni dal suo approdo nel Vecchio Continente. Stando alle ultime notizie, infatti, sarebbe cosa praticamente fatta il trasferimento del “Matador” al Boca Juniors in questo calciomercato.

Gli Xeneizes sarebbero infatti pronti ad accogliere l’attaccante uruguaiano con un anno di ritardo, visto che già nella scorsa estate il club di Buenos Aires aveva provato a chiudere per l’arrivo in Argentina di Cavani. Parrebbe che fra il giocatore ed il Boca sia già tutto deciso, cosa che invece deve essere ancora fatta col Valencia.

Boca Juniors: Cavani tratta col Valencia, ecco perché

Il Boca Juniors è in attesa di capire cosa ne sarà di Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano è infatti in trattative col Valencia per concludere con un anno d’anticipo il suo contratto col club spagnolo per trasferirsi, così, a parametro zero agli Xeneizes. Le prossime ore saranno quelle decisive per la chiusura di quest’operazione.