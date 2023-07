Inter, chock Lautaro: l’agente ha annunciato il futuro del Toro

Dopo gli addii di Onana e Skriniar l’Inter potrebbe incredibilmente dire addio anche a Lautaro Martinez in questo calciomercato. Sul Toro, infatti, si sarebbero nelle ultime ore mossi i club più importanti e ricchi del mondo, intenzionati a completare il proprio attacco con un profilo di spessore internazionale come l’argentino.

Situazione, questa, che di certo non far dormire sonni tranquilli ai tifosi dell’Inter, che vorrebbero evitare di vedersi completamente smantellata la squadra dopo l’ottima passata stagione.

Un fondo di verità in merito a quest’operazione in uscita legata al futuro di Lautaro Martinez comunque pare esserci, nonostante si credesse tutt’altro, visto che alla fine lo stesso agente dell’attaccante dell’Inter è uscito allo scoperto svelando il cosa ne sarà del suo assistito in questo calciomercato.

Calciomercato Inter, addio Lautaro? Le ultime

Importanti ed incredibili novità arrivano in merito al futuro di Lautaro Martinez in questo calciomercato. L’attaccante argentino, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, potrebbe lasciare l’Inter in estate per intraprendere una nuova -e ricca- avventura in carriera stando a quanto ripotato dalle ultime notizie.

In queste ore, infatti, sul tavolo del Toro sarebbe stata presentata un’offerta che difficilmente si può riufiutare, soprattutto per le cifre che sono state proposte. L’intenzione di Lautaro è però quella di rimanere all’Inter, anche se le parole dell’agente hanno fatto letteralmente rabbrividire la piazza di fede nerazzurra, perché altro non hanno fatto che dare un fondo di verità alle notizie che sono circolate in questi giorni e che hanno fortemente destabilizzato l’ambiente.

Stando dunque a quanto riportato dal procuratore di Lautaro Martinez Merlo ai microfoni di TyC Sport, anche il Toro era entrato nel mirino nel calcio arabo, dato che nelle scorse ore l’attaccante dell’Inter aveva ricevuto un’offerta a dir poco irrinunciabile da un club della Saudi Pro League, il cui nome Merlo non ha però svelato.

Inter, offerta dall’Arabia per Lautaro: le cifre

Intervistato da TyC Sport Cesar Luis Merlo, agente del Toro Martinez, ha confermato l’importate offerta che è stata recapitata dall’attaccante dell’Inter nelle ultime ore da parte di un club dell’Arabia Saudita.

Per non farci mancare niente, il procuratore dell’argentino ha anche svelato le cifre di questa, facendo letteralmente rabbrividire il sangue dei tifosi di fede nerazzurra. Stando a Merlo, infatti, a Lautaro Martinez sono stati proposti ben 60 milioni di euro netti l’anno per 4 anni, ovvero 240 milioni totali.

Calciomercato Inter: la riposta di Lautaro all’Arabia Saudita

Lautaro Martinez potrebbe rientrare nella stretta cerchia di giocatori che sono stati in grado di dire “no” ai soldi dell’Arabia Saudita. Nonostante le cifre sul tavolo fossero importanti ed a tratti anche irrinunciabili, l’attaccante dell’Inter, a detta dell’agente Merlo, ha preferito declinare l’offerta della Saudi Pro League e rimanere in nerazzurro.

Non a caso, come riportato ai microfoni di TyC Sport dallo stesso procuratore, ricevuto il “no” di Lautaro, il club arabo non ha neanche approfondito i dialoghi con l‘Inter.