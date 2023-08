Calciomercato: stanno comprando Musso in porta, c’è l’ok

L’Atalanta è sicuramente una delle società di Serie A più attive in questo calciomercato. Dopo aver messo a segno diversi colpi in entrata importanti, la Dea è pronta ora a sfoltire un pò la rosa di Giampiero Gasperini.

Sono diversi i giocatori del club nerazzurro che potrebbero lasciare Bergamo, ma su tutti ci sarebbe completamente a sorpresa Juan Musso, che in questi anni è stato senza ombra di dubbio uno dei beniamini del tifo atalantino.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo un recente sondaggio, Gasperini avrebbe dato il suo okay alla cessione del portiere dell’Atalanta, perché sicuro di avere un rimpiazzo all’altezza già in casa.

Calciomercato Atalanta, Gasperini è pronto a cedere Musso: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato dell’Atalanta, che dopo aver fatto tanto sul fronte entrate è ora al lavoro per sfoltire un pò la rosa di Gasperini e far rifiatare anche le casse. Sono infatti diversi i giocatori che Percassi e dirigenza starebbero cercando di piazzare quest’estate, sempre su consenso del tecnico bergamasco che nelle scorse ore avrebbe però preso una decisione a sorpresa sul futuro di Juan Musso.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo un recente summit andato in scena con la società, Giampiero Gasperini avrebbe dato il suo consenso alla cessione dell’argentino in questo calciomercato. Una decisione, questa, che scuote decisamente l’ambiente ma che potrebbe far rifiatare le casse del club di Serie A dopo gli importanti investimenti fatti quest’estate, anche perché sull’atalantino ci sarebbe stato il sondaggio di uno dei club più importanti e ricchi d’Europa.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it, alla ricerca di un sostituto di Muslera, che orami viaggia spedito verso i 38 anni, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino proprio Juan Musso dell’Atalanta.

Atalanta, sondaggio per Musso del Galatasaray: okay di Gasperini, le cifre

Il Galatasaray starebbe pensando a Juan Musso dell’Atalanta per sostituire Muslera a partire dalla prossima stagione. Il portiere argentino piace e non poco alla dirigenza turca che, stando a calciomercato.it, negli scorsi giorni avrebbe anche fatto un sondaggio concreto per l’ex Udinese.

Vista le deludenti prestazioni nell’ultima stagione, Gasperini avrebbe anche dato il suo okay al trasferimento di Musso al Galatasaray in questo calciomercato, ma l’Atalanta ha bisogno di fare cassa e non ha alcuna intenzione di fare sconti sul cartellino dell’argentino.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, l’intenzione della Dea è quella di guadagnare almeno 8 milioni di euro dalla cessione di Musso.

Musso è un’alternativa: ecco il reale obiettivo del Galatasaray

Nell’esclusiva riportata calciomercato.it ha anche però rilevato che Juan Musso al momento è un’alternativa per il Galatasaray. Il reale obiettivo del club turco per la porta in questo calciomercato è Ugurcan Cakir del Trabzonspor, estremo difensore in passato accostato anche all’Inter.