Calciomercato, torna a sorpresa in Serie A: affare fatto

Ancora un colpo di scena decisivo in Serie A: è pronto a tornare subito, affare fatto. La chiamata decisiva gli ha fatto cambiare idea

Le trattative di calciomercato si sono svegliate anche in Serie A. Tanti profili interessanti sono circolati nelle ultime ore accostati alle big d’Italia: ora è previsto subito il suo ritorno nel nostro Paese. Nonostante non abbia lasciato un ottimo ricordo con le sue prestazioni completamente da dimenticare, l’argentino è pronto a sbarcare nelle prossime ore con la chiamata giusta.

Campione del Mondo con l’Argentina, ha tanta fame di dimostrare ancora tutto il suo valore. Sulle sue tracce ci sarebbero i migliori club d’Europa, ma ancora una volta lui preferirebbe un’avventura in Serie A. La sua voglia d’Italia è davvero tanta con l’obiettivo di tornare a splendere di luce propria.

Calciomercato, affare in Serie A: previsto subito il suo ritorno

Ormai ci siamo: il top player è pronto a sbarcare nuovamente in Italia ricevendo una chiamata importante. Un’idea suggestiva per tornare a splendere dopo un’esperienza non troppo esaltante nell’ultima stagione. Il suo obiettivo è quello di dimostrare ancora tutto il suo valore in Serie A facendo ricredere anche i più scettici.

Leandro Paredes potrebbe tornare subito in Serie A dopo l’avventura deludente alla Juventus. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma non rientra nei piani tecnici dell’allenatore dei parigini, lo spagnolo Luis Enrique. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Calciomercato.it, il centrocampista argentino è pronto a sbarcare nuovamente in Serie A. Oltre alla Roma, ci sarebbe anche il forte interessamento della Lazio che è sempre alla ricerca di un valido giocatore per rinforzare la mediana a disposizione di Maurizio Sarri.

Un profilo interessante che vanta un’esperienza internazionale importante: i biancocelesti torneranno a calcare palcoscenici da urlo in Champions League e hanno così bisogno di rinforzi di livello. La sua avventura in bianconera è totalmente da dimenticare: non sembrava assolutamente il calciatore che hanno fatto innamorare con la sua classe infinita.

Paredes è voglioso di un nuovo progetto italiano con il Galatasaray che è in stand-by in attesa della sua decisione definitiva. Lui preferirebbe così l’Italia con una chiamata davvero decisiva in ottica futura. Alla Roma si tratterebbero di un ritorno al passato visto che ha già vestito la maglia giallorossa prima del suo exploit in giro per l’Europa. Tutto cambia in poche ore con il colpo di scena decisivo a partire da oggi.