Beffa Milan, è definitivamente sfumato: c’è l’annuncio

I piani e le strategie del Milan in questo calciomercato cambiano una volta e per tutte. Stando alle ultime notizie, infatti, uno degli obiettivi dell’estate rossonera ha annunciato il suo futuro stupendo il club meneghino.

In una recente intervista rilasciata a Tuttosport, il giocatore ha praticamente chiuso le porte ad un possibile approdo al Milan in questo calciomercato, decisione che costringe il Diavolo a virare su altri profili, che però a questo punto rischiano di non convincere area tecnica e dirigenza come faceva proprio lui.

La decisione dell’obiettivo rossonero a quanto pare è però definitiva, quindi ora c’è da rimboccarsi le maniche per trovare una soluzione.

Calciomercato Milan, è definitivamente sfumato: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dopo essere stato al centro di alcune ed interessanti operazioni nelle ultime settimane, sta ora tornando a confrontarsi col lato negativo della sessione di trasferimenti, ovvero le beffe.

Gli 8 acquisiti già messi a segno sino ad oggi non saziano la fame di rinforzi di Giorgio Furlani, che da qui al prossimo 31 di agosto potrebbe regalare a Stefano Pioli almeno altri due rinforzi pre reparti delicati della formazione del Milan. Uno dei principali obiettivi presenti sulla lista dell’amministratore delegato del Diavolo parrebbe essere però, e questa volta definitivamente, sfumato. Il giocatore ha infatti recentemente rilasciato in un’intervista dove ha fatto chiarezza sul proprio futuro, svelando di non aver praticamente mai preso in considerazione la possibilità di trasferirsi in rossonero, anche perché la sua intenzione è quella di conquistarsi un posto fra gli undici titolari del suo attuale club.

Le possibilità del Milan di poter andare a rinforzare la propria fascia sinistra con Andrea Cambiaso sono dunque scese sotto lo zero, dato che nella sua presentazione di ieri, il giocatore della Juventus, come riportato anche da Tuttosport, ha per l’appunto dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la Vecchia Signora, almeno in questo calciomercato.

Milan, salta Cambiaso: rimane alla Juventus, è ufficiale

Salta definitivamente il possibile approdo di Andrea Cambiaso al Milan in questo calciomercato. Il terzino ex Genoa e Bologna si è presentato ieri alla Juventus dimostrandosi essere molto determinato e certo del suo futuro.

In conferenza stampa Cambiaso ha infatti detto: “Sono qui per attaccare, non per difendere”, confermando in pratica la sua permanenza in bianconero nella prossima stagione. Uno scenario non del tutto scontato, ma che sarebbe stata conseguenza dell’ottima tournée estiva fatta dall’esterno in italiano, che potrebbe ritagliarsi dello spazio interessante nella formazione di Max Allegri.

Milan, niente Cambiaso: ed ora? Già bloccata l’alternativa

Sfumato una volta e per tutte Cambiaso, il Milan non si è fatto trovare impreparato. Stando a quanto riportato già negli ultimi giorni, il club rossonero avrebbe infatti bloccato dal Basilea Riccardo Calafiori, alternativa del Diavolo proprio all’esterno della Juventus in questo calciomercato per il ruolo di vice Theo.

Una volta definitiva la cessione di Ballo-Touré al Werder Brema, dunque, il Milan definirà gli ultimi dettagli per il ritorno dell’ex Roma in Serie A, che dovrebbe avvenire con la formula del prestito con diritto di riscatto.