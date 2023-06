Calciomercato, il primo colpo è Scalvini: accordo totale

Il nome di Giorgio Scalvini è diventato il primo target di calciomercato per tanti top club: ora è arrivato l’accordo totale, cambia il futuro.

Il difensore italiano classe 2003 è considerato uno dei talenti più luminosi del calcio italiano ed europeo e ha attirato tanti occhi importanti. La sua carriera sembra avere una strada già tracciata e molto presto diventerà uno dei migliori difensori d’Europa che continuerà il percorso di crescita.

Il futuro di Giorgio Scalvini sta prendendo forma proprio in queste ore e sarà lui il primo vero colpo di calciomercato. Per giocare in Europa sarà importante avere una squadra di livello e si è deciso di investire sul difensore italiano.

Calciomercato, è Scalvini il colpo per l’Europa

Giorgio Scalvini è diventato l’obiettivo principale delle grandi di Serie A – e non solo – per la prossima stagione. L’annata da grande protagonista con l’Atalanta è terminata con l’approdo in Europa League dopo un anno fuori dalle coppe e tra i protagonisti c’è sicuramente anche il difensore classe 2003.

Con Gian Piero Gasperini ha vissuto una crescita importantissima. Il tecnico ne ha subito annusato le qualità e lo ha utilizzato a più non posso. Ha giocato da difensore centrale, da braccetto nella difesa a 3 ma anche da centrocampista centrale. Caratteristiche che lo hanno portato ad essere il primo obiettivo di mercato delle big.

Il futuro di Giorgio Scalvini è stato già deciso e ora arriveranno le firme a completare l’accordo.

Calciomercato Atalanta: rinnovo Scalvini ad un passo

L’Atalanta non vuole perdere Giorgio Scalvini e ha pronto il rinnovo di contratto. Il difensore classe 2003 è finito nel mirino delle grandi che erano pronte a darsi battaglia per acquistarlo in questa sessione di calciomercato estivo. La Dea, però, forte dell’Europa ha intenzione di garantire a Scalvini uno scatto di stipendio.

Secondo quanto riferisce TMW, l’Atalanta ha deciso di premiare Scalvini con un rinnovo del contratto. Non cambierà nulla dal punto di vista delle tempistiche, il suo contratto resterà in essere fino al 2027, ma ci sarà il raddoppio delle cifre.

Scalvini guadagnerà 500 mila euro a stagione, più del doppio dei 200 mila che ha guadagnato nell’ultima stagione. Un premio importante per un calciatore giovanissimo che ha ancora tanti margini di crescita. Ma il rinnovo non chiude le porte al mercato, perché potrebbe essere anche un modo per chiedere cifre più importanti ai club che hanno intenzione di acquistarlo.

L’Atalanta resiste per Scalvini: parla l’agente

Dove giocherà Scalvini? L’adeguamento contrattuale dal punto di vista economico potrebbe non bastare per trattenerlo ancora a Bergamo anche il prossimo anno. Ci sono sirene di mercato che faticano a spegnersi e ora può avviarsi l’asta.

Il suo agente, Tullio Tinti, ai microfoni di TMW ha parlato del suo futuro e della possibilità di un trasferimento in estate.

“Giorgio è un giocatore così importante che tutte le squadre europee sono interessate. Però è anche giovane e ha tempo per fare tutto ciò che deve, senza fretta”.