Cannavaro nuovo allenatore: call per la firma, ecco dove allenerà

Il nome di Fabio Cannavaro è ancora uno dei più appetiti d’Europa per iniziare nuovi progetti con un nuovo allenatore.

La nuova stagione sta per iniziare e tante società non hanno ancora scelto il prossimo allenatore da cui ripartire. Ci sono stati tanti cambi nei progetti avviati nelle ultime stagioni e il futuro potrebbe essere molto diverso dal presente. La situazione è in continuo divenire e solo le prossime ore saranno decisive per molte squadre italiane e per molti allenatori “nostrani”.

Tra gli allenatori ancora senza contratto c’è Fabio Cannavaro che nei prossimi giorni potrebbe trovare l’accordo definitivo. Il tecnico italiano ha intenzione di ricominciare per dimostrare che l’avventura al Benevento non rispecchia le sue reali qualità.

Cannavaro in panchina: scelto come nuovo allenatore

Fabio Cannavaro sta aspettando l’offerta giusta per tornare subito in panchina. L’allenatore italiano ha in mente di trovare un progetto importante che possa accrescere anche il suo status. La sua prima avventura italiana, al Benevento, è stata pessima e ora deve dimostrare di poter essere un nome importante per il futuro.

Ha maturato esperienza soprattutto all’estero che, però, non è bastata per confrontarsi subito come avrebbe voluto con il calcio italiano. Per il suo futuro, però, si stanno aprendo strade interessanti che sta valutando con molta cura per tornare ad allenare subito.

Fabio Cannavaro sta valutando qualche offerta dall’estero: potrebbe diventare l’erede di Andrea Pirlo come allenatore.

Call tra Cannavaro e il Karagumruk: le ultime

Il Karagumruk pensa a Fabio Cannavaro. Il nuovo allenatore del club turco potrebbe essere un altro campione del mondo del 2006 dopo l’esperienza positiva di Andrea Pirlo in terra turca. Le intenzioni sono quelle di continuare con la scia italiana per continuare a far crescere la società con i metodi del calcio italiano e puntare anche ai primi posti della classifica.

Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, nelle ultime ore c’è stata una call tra il Karagumruk e Fabio Cannavaro per sondare la disponibilità dell’allenatore italiano. E non sono da escludere altri contatti nei prossimi giorni per cercare di definire l’affare. Nonostante l’esperienza negativa in Serie B con il Benevento, i dirigenti turchi ritengono Cannavato un nome importante e possono provare a chiudere la trattativa.

Non è l’unica offerta sulla scrivania di Cannavaro né l’unico allenatore nei pensieri del Karagumruk. Il club turco sta portando avanti diversi sondaggi per decidere chi sarà il prossimo mister.

Cannavaro non allenerà in Italia

Il futuro di Fabio Cannavaro da allenatore, però, non sarà in Italia. I contatti con il Karagumruk vanno avanti e possono proseguire anche nelle prossime ore. Poi spetterà al tecnico capire se accettare un’altra esperienza esotica.

Ma c’è anche un’altra offerta dall’estero, riferisce Pedullà, che potrebbe convincere il tecnico italiano a firmare subito.