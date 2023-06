Stella della Juve a un passo dalla morte, terribile dramma in casa bianconera

Dramma sfiorato in casa Juventus: una stella della squadra ha sfiorato la morte, come confessato in una recente intervista.

A un passo dalla morte. I tifosi della Juventus hanno vissuto momenti di panico, ansia e terrore per la vita di un proprio beniamino. Il campione ha rischiato davvero di morire, gettando nello sconforto un intero popolo, in grande apprensione per lo stato di salute di uno dei calciatori più rappresentativi della Juve negli ultimi anni. Una cosa del genere non si era mai vista, e il mondo intero, non solo quello bianconero, è rimasto col fiato sospeso.

A diversi giorni di distanza, quando ormai il peggio sembra essere passato, si è capito davvero l’entità e la gravità di quanto è accaduto. Uno dei giocatori simbolo della Juve degli ultimi anni ha rischiato di perdere la vita sul finale della scorsa stagione. Fortunatamente l’intervento dello staff sanitario è riuscito a scongiurare problemi più gravi, ma per qualche attimo si è temuto davvero il peggio.

“È stato davvero spaventoso”, ha confessato oggi il campione bianconero, raccontando per filo e per segno la dinamica di quello che poteva sembrare un banale attacco di panico, un malore passeggero, e che si è invece rivelato un incubo e avrebbe potuto sfociare in un dramma senza fine. “Pensavo di morire”, ha aggiunto, rivelando tutti i dettagli di uno degli avvenimenti che avrebbe potuto trasformare la stagione appena conclusa, già a suo modo maledetta, in una tragedia vera.

Dramma in casa Juventus: la stella bianconera ha rischiato di morire

Tutti i tifosi della Vecchia Signora ricorderanno quanto accaduto nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona, all’Allianz Stadium. Nel bel mezzo del match, il portiere Wojciech Szczesny ha accusato un malore e ha dovuto abbandonare il campo tra la preoccupazione di tutti i presenti. Nessuno però aveva capito quanto quel malore fosse serio.

A spiegare cosa è davvero successo è stato lo stesso campione polacco in un’intervista concessa a Canal Plus Sport Polonia. Nel ricordare quei momenti, il portiere non ha nascosto una certa emozione. Anche perché non sono stati certo i minuti più belli della sua vita.

Dopo aver passato la palla a un compagno, Szczesny ha sentito come se il suo cuore dovesse esplodere nel petto. Ha provato a dirlo a Milik durante un calcio d’angolo, ma purtroppo in quel momento il gioco non poteva essere fermato. Il dolore al petto è però diventato a un certo punto insopportabile, e alla fine lo ha costretto a chiamare i soccorsi. “Nemmeno adesso so bene cosa sia successo, forse un problema alla schiena. Ma è stato orribile“, ha concluso il portiere polacco.

Una vicenda davvero tremenda che forse in quel momento è stata sottovalutata da tutti i presenti ma che avrebbe potuto davvero macchiare questa stagione come una delle più infauste nell’intera storia del calcio italiano. Ben più di qualunque pericolo radiazione o rischio di fallimento.