Calciomercato, niente Milan: Singo va in un’altra big di Serie A

Nelle scorse settimane Wilfried Singo è stato accostato con insistenza al Milan, ma il futuro dell’esterno ivoriano del Torino parrebbe essere in un’altra big di Serie A in questo calciomercato.

Dopo essere stato in pratica bocciato da Pioli, che non l’ha ritenuto essere un giocatore idoneo al suo stile di gioco, Singo avrebbe iniziato a guardarsi intorno insieme al suo entourage, valutando anche altre opportunità che gli si sarebbero presentate, scegliendo alla fine quella più idonea per il suo processo di crescita professionale.

Essendo oramai diventato un calciatore completo, Singo ha attirato su di sé l’attenzione di alcuni dei miglior club in Italia, uno dei quali sarebbe pronto a compiere l’affondo decisivo con il Torino per rinforzare la propria fascia e beffare il Milan.

Calciomercato, niente Milan per Singo: futuro in un’altra big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Wilfried Singo in questo calciomercato, che da diverse settimane è al centro di voci che lo vedrebbero sempre più lontano da Torino. Questo ovviamente è quello che starebbe circolando sul suo conto, voci che inevitabilmente non rendono felice Ivan Juric che invece continua a ritenere l’ivoriano perno importantissimo della sua formazione titolare.

Singo ha però già in diverse occasioni palesato la sua volontà di compiere un importante salto di qualità in carriera, e questa potrebbe e sembrerebbe addirittura essere l’estate giusta per farlo. Nel corso di queste settimane il giocatore del Torino è stato infatti vicinissimo a vestire la maglia del Milan, ma proprio quando le trattative sembravano avvicinarsi alla chiusura la non convinzione di Pioli ha fatto saltare tutto. Questo però non ha cambiato assolutamente i piani di Singo che, a quanto pare, sarebbe ora diventato obiettivo di un’altra big di Serie A in questo calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, per l’esterno ivoriano del Torino ora ci sarebbe in pole l’Atalanta di Giampiero Gasperini, che avrebbe addirittura pronta anche un’offerta da presentare nelle prossime ore a Cairo per convincerlo a lasciar partire il ragazzo.

L’Atalanta vuole Singo: possibile scambio con il Torino

L’Atalanta starebbe seriamente pensando di puntare su Singo in questo calciomercato per andare a rinforzare la propria fascia in vista della prossima stagione. Un pò sulla falsa riga del Milan, anche la Dea starebbe spingendo per convincere il Torino a lasciar partire il ragazzo in uno scambio.

Stando a Fabrizio Romano, infatti, l’intenzione dell’Atalanta è quella di inserire nelle trattative per Singo come contropartita tecnica Brandon Soppy, che ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 9 milioni di euro. Basandoci su questi dati forniti da Transfermarkt, il club bergamasco potrebbe puntare ad uno scambio alla pari, mettendoci vicino al massimo un conguaglio di 3 milioni di euro per accontentare le richieste del Torino ed eguagliar il valore del cartellino di Singo.

Atalanta: la pista Milan per Singo rimane ancora vivo

E proprio quando l’Atalanta credeva di poter viaggiare indisturbata verso Singo, ecco che la pista Milan si è nuovamente riaperta per l’ivoriano. Stando a Gianluca Di Marzio, infatti, il Torino avrebbe riattivato la possibilità di scambio con i rossoneri con Junior Messias come pedina coinvolta. Valutazioni però ancora distanti fra le due squadre.