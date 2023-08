10MLN più contropartita tecnica: colpo Juventus in mediana

La Juventus è pronta a dare una volta importante al suo calciomercato estivo, dato che la Vecchia Signora sembrerebbe essere ad un passo dal definire l’arrivo di uno dei rinforzi più richiesti da Massimiliano Allegri.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club bianconero avrebbe presentato un’offerta per il centrocampista espressamente richiesto dal tecnico livornese, giocatore indicato essere dall’area tecnica il profilo ideale sul quale puntare per andare a completare la mediana della Juventus.

I prossimi giorni potranno essere decisivi per la definizione di un’affare sul quale, dalle parti della Continassa, c’è discreto fermento. Ovviamente ci saranno prima da definire alcuni importanti dettagli, ma ci si potrebbe sbilanciare dicendo che presto Massimiliano Allegri potrà avere a disposizione il suo nuovo centrocampista.

Calciomercato Juventus, colpo in mediana: Allegri ha scelto

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che in questi giorni cercherà di chiudere alcune operazioni per completare la rosa di Massimiliano Allegri in vista dell’imminente inizio di stagione.

La questione relativa al futuro di Dusan Vlahovic è ovviamente quella che prende di più la scena in casa bianconera, ma la realtà dei fatti racconta che Giuntoli sarebbe al lavoro per cercare di accontentare per l’appunto le richieste del tecnico livornese, che nel corso di queste settimane avrebbe fatto una richiesta esplicita alla sua dirigenza: un nuovo centrocampista. Sfumata la pista Kessié, che alla fine andrà in Arabia Saudita, in un summit con il capo dell’area sportiva della Juventus Allegri avrebbe fatto un nome esplicito a Giuntoli, che starebbe facendo di tutto per portarlo a Torino.

Stando infatti a quanto riportato da La Repubblica, la Vecchia Signora sarebbe in costante contatto con il Nizza in questi giorni di calciomercato per cercare di far sbarcare in Serie A Khephren Thuram. Per il fratello del nerazzurro Marcus, la Juventus avrebbe pronta un’offerta che presenterà nei prossimi giorni al club della Costa Azzurra.

Juventus, offerta per Thuram: cifre e dettagli

Khephren Thuram è la prima scelta della Juventus per il centrocampo in questo calciomercato. La Vecchia Signora sarebbe infatti intenzionata a fare sul serio per il centrocampista dell’U21 francese, come confermato anche dagli ultimi movimenti registrati dalle parti della Continassa.

Stando a La Repubblica, infatti, nelle prossime ore il club bianconero presenterà un’offerta al Nizza da 10 milioni di euro più Luca Pellegrini come contropartita tecnica per Thuram. Il fatto è che il club rossonero quasi sicuramente rifiuterà la proposta della Juventus, dato che stando a dati Transfermarkt le richieste dei francesi si aggirerebbero attorno ai 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Thuram difficile: l’alternativa

La Juventus vuole e punta Khephren Thuram, ma al momento non ci sono le condizioni giuste per far andare in porto quest’affare. Per questo motivo la Vecchia Signora starebbe valutando altri profili sui quali puntare, vedendo in Thomas Partey dell’Arsenal una valida alternativa d’esperienza al francese. Il ghanese però non costa tanto meno rispetto a Thuram, visto che stando a dati Transfermarkt i Gunners potrebbero arrivare a chiedere anche 35 milioni di euro per l’ex Atletico Madrid.