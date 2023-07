Calciomercato: offerta a Balotelli, pronto il “sì”

Mario Balotelli è pronto a tornare all’opera in vista della nuova stagione. Ci sono aggiornamenti di mercato che riguardano il trasferimento dell’attaccante.

Novità importanti per quella che sarà la nuova avventura del giocatore italiano pronto ad andare a firmare un altro e importante contratto in vista di quelli che potrebbero essere gli ultimi anni della sua carriera.

Perché ora sembra essere arrivato verso la fine, anche se è pronto a riscattarsi ancora, perché c’è tanta voglia dentro di lui ma le offerte iniziano a scarseggiare rispetto gli scorsi anni.

Calciomercato: Balotelli aspetta le offerte

Super Mario Balotelli è sempre stato visto come un grande talento nel mondo del calcio fin da quando era giovanissimo ed esordì con la maglia dell’Inter. Il suo carattere particolare però e gli eventi di cui è stato protagonista gli hanno condizionato l’intera carriera. Si è sempre parlato tantissimo di lui ma più per gli episodi extra campo che per quelli in campo, anche se è sempre riuscito a fare vedere grandi cose lo stesso.

Sembra essere tutto pronto per quella che sarà la nuova sfida del giocatore che ora è pronto a separarsi dal Sion e lasciare la Svizzera. Nella prima partita di campionato della Challenge League, la Serie B in Svizzera, Balotelli non ha giocato. Il giocatore è pronto a lasciare la società e per questo si allena a parte senza i compagni. Attende soltanto l’offerta giusta che può arrivare da un momento all’altro.

Avventura al capolinea per Balotelli al Sion e ora spunta fuori il Trabzonspor che può riportarlo di nuovo in Turchia. Servirà capire che tipo di offerta arriverà al giocatore che continua a guardarsi attorno. Quella turca è l’unica offerta che può arrivare al momento per farlo restare in Europa.

Arabia Saudita: tentativo per Balotelli

Balotelli può ricevere una nuova offerta dall’Arabia Saudita che già nelle scorse settimane ha contattato il giocatore. Ma per approdare lì ha bisogno di un’offerta impossibile da rifiutare.

Al momento però non sembrano esserci molte scelte per Balotelli che se dovesse arrivare l’offerta dell’Arabia Saudita potrebbe essere costretto ad accettare.

La carriera di Balotelli

Difficile il ritorno in Italia di Mario Balotelli, perché il giocatore ora sembra pronto ad andare altrove a chiudere la propria carriera. A 33 anni sembra essere arrivato alla sua ultima importante firma di contratto dopo che in carriera ha vestito le maglie di Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza, Adana Demirspor e Sion.

Adesso potrebbe arrivare un’altra avventura ma fuori Europa, con l’occasione di andare a giocare in Arabia Saudita che potrebbe non farsi mancare niente altro e completare il cerchio a Balotelli che accetterebbe anche una buona offerta a livello economico.