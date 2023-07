Inter, Zhang vende la società: svelata anche la cifra

La vendita dell’Inter dopo i diversi rumors che hanno riguardato Zhang e la partnership in quest’ultimo periodo.

La società nerazzurra si trova ad un bivio adesso, con le decisioni di Steven Zhang su chi succederà al suo posto, per il futuro dell’Inter che vuole lasciare in buone mani.

Ai tempi c’era l’idea del fondo PIF, che sta ora primeggiando in Inghilterra sotto la gestione del Newcastle che ambisce a diventare un top club di fama mondiale come è già accaduto per il Manchester City in questi ultimi 10-15 anni.

Cessione Inter, Zhang al bivio sulla vendita: c’è un accordo da rispettare

Spuntano le cifre della cessione dell’Inter da parte di Zhang che, con una deadline già fissata, scioglierà ogni dubbio sul futuro del club nerazzurro.

La società di San Siro rischia di passare in mano ad un’altra proprietà, con l’addio di Steven Zhang che si ritaglierebbe fuori dai giochi nel 2024.

Perché secondo quanto riferiscono da Calcio e Finanza, sono ben precise le cifre che riguardano le possibilità future dell’Inter, sulla nuova proprietà. C’è in ballo, per Zhang, l’obbligo di restituire un’intera cifra pattuita precedentemente con Oaktree Capital del finanziamento del maggio 2021. Se dovesse mancare tale adempimento, Zhang perderebbe il suo totale controllo della società nerazzurra.

Notizie Inter, l’accordo con Oaktree Capital: le cifre

C’è una scadenza, precisamente di 296 giorni restanti, per scoprire quale sarà il futuro dell’Inter. Il motivo è legato all’accordo con Oaktree Capital per la restituzione della cifra del finanziamento, ricevuta nell’ormai lontano maggio del 2021. Una cifra di ben 275 milioni di euro, totalizzata in 400 milioni a causa degli interessi e l’ammontare che già alla fine del 2022 era di circa 330 milioni di euro.

Zhang vende l’Inter: cifre già decise per la cessione, arriverà in un caso

Arriverebbe in un caso la scelta di vendere la società, da parte di Steven Zhang. Qualora non dovesse riuscire a restituire tale cifra, entro il 20 maggio del 2024, allora il presidente dell’Inter dovrà scegliere un suo erede, cedendo l’intera sua parte della società interista.

Le richieste economiche per vendere l’Inter sono alte in ogni caso, considerando l’importanza che ha il brand, la squadra e l’intera società interista. La richiesta di vendere l’Inter, economicamente parlando, è di 1,2 miliardi di dollari. Ma per ora risulta troppo alta secondo quelli che sono gli imprenditori interessati che giocano al ribasso. La situazione economica resta complicatissima, Zhang però dovrà trovare una soluzione al più presto perché come pegno, in caso del mancato adempimento, ha utilizzato proprio le sue quote di maggioranza del club ad Oaktree.