Calciomercato: accordo con lo svincolato, colpo di De Laurentiis

De Laurentiis pesca dal mercato degli svincolati per rinforzare la propria squadra: accordo imminente con il calciatore, ecco tutti i dettagli.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato che riguardano il club di proprietà di De Laurentiis. Il presidente è pronto a correre ai ripari e ad ingaggiare un nuovo calciatore che potrebbe arrivare dal mercato degli svincolati. C’è il via libera da parte dell’allenatore e del direttore sportivo che ha già individuato il profilo da prendere. Ecco tutti i dettagli su questa trattativa che potrebbe andare in porto già nei prossimi giorni.

Emergenza in un reparto per la squadra, ecco perché la società ha deciso di investire l’ultima fish per ingaggiare l’esperto giocatore. Attualmente svincolato, il ragazzo è pronto a tornare in Italia. Considerati gli ultimi infortuni in quella zona di campo, l’allenatore ha chiesto alla dirigenza un nuovo rinforzo con il giocatore che potrebbe arrivare direttamente dal mercato degli svincolati. Adesso il club è pronto a chiudere l’accordo per l’arrivo in squadra del calciatore che nei prossimi giorni potrà sottoporsi alle visite mediche di rito.

Calciomercato: colpo in attacco, ecco lo svincolato di lusso

Si accende il mercato degli svincolati: colpo a sorpresa da parte di De Laurentiis che ha deciso di accontentare l’allenatore con l’ingaggio del 34enne che prossimamente potrebbe tornare in Italia e mettersi a disposizione della squadra. Si tratta di un ritorno, visto che già in passato (quando era giovane) ha vestito la maglia del club di proprietà di De Laurentiis.

A distanza di anni torna nel suo vecchio club per vivere una nuova esperienza. E’ tutto pronto, infatti, per il ritorno in Italia di Stefano Okaka che ha ricevuto una proposta importante da parte del club di De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza pugliese ha deciso di accontentare l’allenatore portando a Bari Okaka che è attualmente svincolato.

Okaka a Bari: ultime notizie di calciomercato

Reduce da un’esperienza in Turchia, all’Istanbul Basaksehir, Stefano Okaka è pronto a a tornare in Italia e a vestire la maglia del Bari. Dopo essere rimasto svincolato, il 34enne ha ricevuto nelle scorse ore una proposta da parte del club pugliese di proprietà di De Laurentiis. La squadra, dopo le partenze di Cheddira e Folorunsho e gli infortuni di Menez e Diaw, ha bisogno di un nuovo giocare in avanti. Ecco perché il club ha deciso di puntare tutto su Stefano Okaka che è balzato in cima alla lista delle preferenze del Bari che adesso è pronto a mettere nero su bianco e ad ingaggiare il 34enne.