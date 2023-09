Monica Bertini e il sole di Miami: l’ultima foto in bikini infiamma i fan

Continua ad ammaliare i propri fan Monica Bertini che al sole di Miami posta uno scatto che lascia tutti a bocca aperta.

Giornalista di punta per quello che riguarda la parte sportiva, Monica Bertini è ormai una star anche sui social, facendo il pieno di like e commenti per ogni post condiviso.

Momenti di relax per Monica Bertini in attesa di riprendere l’attività lavorativa che coinciderà con il ritorno in campo della Serie A. La giornalista, classe 1983, è infatti attesa a Mediaset per la ripresa del campionato italiano dopo lo stop per le partite delle nazionali valide per le qualificazioni agli europei del 2024.

In questi giorni la bella parmense è in relax negli Stati Uniti, precisamente a Miami, come confermato dal post ricco di foto condiviso dalla ragazza.

L’ultimo post condiviso dalla giornalista Mediaset la vede a bordo piscina a Miami con un costume che esalta le sue forme generose. Un selfie che ha scatenato immediatamente i like dei suoi moltissimi followers, ormai giunti a superare quota 500 mila.

Monica Bertini aspetta la Serie A a Miami, scatto piccante in piscina

Numeri che possono far considerare Monica Bertini una vera e propria influencer anche se l’attività principale della ragazza resta il giornalismo. Molto apprezzata per la sua competenza e la capacità di condurre le trasmissioni, la Bertini è seguita sui social anche per la sua bellezza con curve da capogiro che in questo periodo estivo sono state esaltate spesso da bikini mozzafiato. Al ritorno in Italia la ragazza sarà attesa da un vero e proprio tour de force con campionato e coppe in campo ogni tre giorni.

Monica Bertini si occuperò della conduzione di Pressing, la trasmissione delle reti Mediaset che tratterà ogni giornata di campionato da analizzare con gli ospiti. Spesso è presente anche alla conduzione di Studio Sport, così come della trasmissione dedicata alla Coppa Italia che tornerà in campo alla fine del mese di ottobre per andare poi a comporre i definitivi ottavi di finale quando entreranno in scena le big del campionato.

La storia lavorativa di Monica Bertini è da sempre legata al mondo del calcio con la giornalista che in tv ha collaborato con le redazioni di Sportitalia e Sky prima di approdare a Mediaset. Per quello che riguarda la vita privata ha avuto una lunga relazione con l’ex centrocampista Giovanni La Camera, con il matrimonio tra i due che si è concluso da qualche anno.