Milan, c’è un problema: Pioli disperato, derby a rischio

Nuovo colpo di scena in casa Milan: ecco le ultimissime riguardo gli infortunati, c’è una nuova assenza per i rossoneri. Salta il derby con l’Inter, adesso è ufficiale.

C’è un nuovo problema in casa Milan: dopo Giroud e gli acciacchi di Maignan e Theo Hernandez, Pioli deve fare i conti con un altro infortunio. Nei giorni scorsi a Milanello s’è fermato un giocatore: derby a rischio per lui, difficilmente potrà recuperare per sabato. Ecco come cambierà la formazione in virtù di questo stop che stravolge i piani del tecnico rossonero.

Questa pausa per le Nazionali ha messo in difficoltà il Milan, con lo staff tecnico alle prese con molti infortunati. Nella settimana, che porterà i rossoneri ad affrontare il derby contro l’Inter, Pioli deve fare i conti con alcune assenze che rischiano di compromettere la formazione iniziale che vedrà già l’assenza di Fikayo Tomori, che non farà parte della partita a causa della squalifica rimediata dopo l’espulsione per doppia ammonizione contro la Roma. Da valutare le condizioni mediche di Olivier Giroud, rientrato a Milanello acciaccato dopo la botta alla caviglia subita con la Nazionale francese. Infine, un altro giocatore s’è infortunato durante la pausa: ecco le ultimissime riguardo questo stop.

Milan: infortunio serio, salta l’Inter? I dettagli

Il giocatore, che non è stato convocato dalla Nazionale, è rimasto a Milanello durante la pausa ed ha subito un infortunio nei giorni scorsi mentre si allenava con il resto dei compagni.

A fare il punto della situazione, riguardo questo infortunio, è l’edizione odierna di Tuttosport che ha chiarito l’entità del problema che porterà il calciatore a saltare – con molta probabilità – il derby contro l’Inter in programma sabato alle ore 18. Contro l’Inter non ci sarà Pierre Kalulu. Stefano Pioli perde un altro centrale difensivo per la sfida contro i nerazzurri. Dopo la squalifica di Tomori, anche il francese non sarà a disposizione a causa di un infortunio.

Che problemi fisici ha Kalulu? Ecco tutti i dettagli relativi all’infortunio del centrale francese che dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a nuovi accertamenti. Una sua convocazione è praticamente impossibile per il derby contro l’Inter. Pioli perde, dunque, un nuovo centrale difensivo dopo Tomori. Kalulu ha riportato un fastidio muscolare che lo terrà fermo per questa settimana.

Milan, problemi in difesa: chi giocherà contro l’Inter?

Scelte obbligate per il Milan: in difesa toccherà alla coppia Simon Kjaer fare e Malick Thiaw. Stefano Pioli ha già pronta la formazione da mandare in campo sabato contro l’Inter. Non ci saranno grandi novità in difesa, considerata l’indisponibilità di Tomori e quella probabile di Kalulu. I centrali saranno Kjaer e Thiaw con il giovane Marco Pellegrino unica alternativa in panchina.