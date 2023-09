Vestito sexy trasparente: Paola Di Benedetto show

Una delle giovani conduttrici italiane più ambite in circolazione. Paola Di Benedetto fa impazzire tutti, anche in prima serata.

Tra le conduttrici televisive e radiofoniche dell’ultima generazione spicca ormai da qualche anno la presenza di Paola Di Benedetto. I più attenti dell’ambito social e TV la conosceranno di certo: si tratta della splendida modella vicentina che da qualche tempo ha iniziato ad avere ottime soddisfazioni pubbliche.

La Di Benedetto, classe 1995, ha iniziato partecipando a vari concorsi di bellezza, proprio per sfruttare il suo fascino naturale e giunonico. In molti ricordano la sua prima apparizione televisiva nei panni di Madre Natura, durante una delle tante edizioni di Ciao Darwin, il noto show comico di Paolo Bonolis su Canale 5.

Oggi Paola è però una conduttrice di primo piano a tutti gli effetti. Oltre ad essere voce fissa delle emittente radiofoniche RTL e Radio Zeta, la giovane veneta è stata volto di diverse trasmissioni. Ultimo in ordine di tempo, il doppio appuntamento dei Future Hits Live, kermesse musicale andata in scena dall’Arena di Verona.

Paola Di Benedetto, tutta curve e trasparenze all’Arena di Verona

Un’ottima opportunità per la bella Paola Di Benedetto, che in questa avventura da conduttrice in prima serata è stata affiancata da due giovani figli d’arte. Ovvero Jody Cecchetto, streamer e figlio dello storico talent-scout Claudio Cecchetto. Ma anche Camilla Ghini, figlia dell’attore romano Massimo.

La Di Benedetto si è comportata con grande professionalità e naturalezza sul palco dell’Arena. Ma come mostrato anche sui social, a far chiacchierare è stato il suo outfit a dir poco sensuale ed affascinante. La giovane modella si è presentata sul palco con un vestito lungo estivo ma soprattutto trasparente.

Una sorta di nude-look che ha messo in risalto sia l’intimo della Di Benedetto, sia le forme fisiche pazzesche della 28enne di Vicenza, che è divenuta celebre nel mondo della moda e della TV anche per il suo corpo naturale e praticamente perfetto. Intrigante come non mai, Paola ha raccolto numerosi like ed apprezzamenti sul suo profilo Instagram per questo outfit serale.

Intanto Paola Di Benedetto resta una delle donne più chiacchierate dal punto di vista sentimentale. Dopo la storia con il cantante Federico Rossi ed il flirt con il rapper e producer Rkomi, pare che la conduttrice faccia coppia fissa con un calciatore di Serie A. Ovvero Raoul Bellanova, ex terzino dell’Inter che oggi milita nel Torino.