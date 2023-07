Calciomercato: sta firmando De Gea, si sblocca il mercato in Serie A

Il calciomercato in Serie A si sblocca per quanto riguarda i portieri, col colpo David De Gea, pronto alla firma.

Il club ha trovato un accordo a costo zero, proprio col portiere che si è da poco separato e da svincolato, dal Manchester United.

Il portiere spagnolo, tra gli obiettivi principali del calciomercato globale, ha trovato un accordo e starebbe firmando con la società. Cambia dunque il mercato in Serie A, che si sblocca, con un club che avrà un nuovo portiere titolare nella stagione 2023/2024 che è praticamente alle porte.

Calciomercato, è fatta per De Gea: sta firmando, cambia il mercato in Serie A

Girandola di portieri, grazie a David De Gea, che cambia tutto il calciomercato in Serie A.

Perché c’è un club in Italia, tra i diversi e ai vertici della classifica in Serie A, che aveva bisogno di trovare un nuovo portiere. Il nome di David De Gea era infatti finito tra i principali rumors dello stesso club italiano ed è grazie a lui che le cose adesso cambiano tra i portieri in Italia.

David De Gea sarà il nuovo portiere del Bayern Monaco, la firma è imminente. Lo rivelano dall’estero e, di conseguenza, si libera così il cartellino di Sommer, in uscita dal club bavarese.

De Gea al Bayern Monaco: scelta fatta, sta firmando

Secondo quanto riferiscono dall’estero, precisamente dalla Bild in Germania, De Gea sarà il nuovo portiere del Bayern Monaco. La firma è imminente, con la scelta presa per i pali.

Manuel Neuer non dà garanzie a causa del suo infortunio e Sommer non convince il club bavarese, nella scelta di portiere titolare per il 2024. Pertanto, il nuovo portiere del club tedesco sarebbe appunto il portiere ex Atletico Madrid che, dopo la separazione con lo United, avrebbe scelto la soluzione in Bundesliga.

De Gea sblocca l’affare per l’Inter: adesso arriva Sommer in Serie A

Il calciomercato della Serie A è legato sempre a David De Gea, attraverso quella che è la sua firma al Bayern Monaco. Perché il club bavarese adesso può separarsi da Yann Sommer, portiere svizzero che giocherà all’Inter al posto di André Onana. Sarà dunque lo svizzero il nuovo titolare tra i pali di San Siro, a darsi battaglia nelle sfide contro il Milan e contro Mike Maignan, suo nuovo avversario “a distanza”, da una porta all’altra. Arriverà in Serie A, il portiere svizzero, per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.