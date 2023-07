Calciomercato, si chiude il colpo Kane: l’annuncio del presidente

Si chiude il colpo Harry Kane, con un annuncio chiaro fatto dal presidente del club, in merito al futuro del centravanti.

Una vita passata in Inghilterra e al Tottenham, privo di titoli in Premier League, nonostante le elevatissime ambizioni del club nel quale ha militato fino a questo momento e nonostante i gol macinati tra stessi Spurs e Nazionale.

Adesso Harry Kane va a caccia non solo di campionati da voler vincere, ma anche di Champions League. Arrivato ai suoi 30 anni, nel 2024 punta in grande. E adesso, considerando anche la sua situazione contrattuale, può salutare il Tottenham per il grande passo in una big del calcio d’Europa e del proprio campionato.

Calciomercato, colpo Kane: il presidente non ha dubbi, l’annuncio

Al centro delle vicende di calciomercato ci è rifinito Kane e, a riportare le parole di uno dei presidenti dei club che vanno a caccia dell’attaccante inglese, sono i colleghi di CalcioNews.

Il giocatore è finito tra i rumors di mercato che riguardano i migliori club d’Europa e ce n’è uno in particolare che ha bisogno di sostituire un attaccante che, a distanza di un anno, non è stato ancora sostituito davvero.

Parliamo del Bayern Monaco e, quelle che seguono, sono le parole del suo presidente su Harry Kane: “Parliamo di un grandissimo calciatore, sarebbe importante per tutta la Bundesliga, non solo per lui. Se ne arriva uno così da noi, riusciamo a rendere il campionato ancor più attrattivo di quanto non lo è. Da noi non ci sono tante stelle come succede altrove e se dovessimo arricchire la rosa così, ne trarrebbe vantaggio tutta la Bundesliga tedesca”.

Bayern Monaco, colpo Harry Kane: è il sostituto di Robert Lewandowski

A distanza di un anno dalla trattativa che portò Lewandowski al Barcellona, il Bayern Monaco troverebbe il suo sostituto con Harry Kane. Un colpo di calciomercato dal Tottenham, con gli Spurs che caleranno le proprie pretese economiche considerando quella che è la situazione contrattuale del centravanti inglese.

Il contratto di Kane scade nel 2024 e non ci sarebbero le intenzioni di rinnovare. Pertanto, più di 70-80 milioni di euro, il Tottenham, non chiederà al Bayern Monaco.

Ultime su Kane: al Tottenham si libera un posto

Al Tottenham si libera un posto in attacco e tra le ipotesi per il dopo Kane, agli Spurs, spunta fuori l’idea legata alla Serie A. Oltre a Lukaku, per l’attacco del club londinese, resta viva la pista Vlahovic.