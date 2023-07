Juventus, rapporti incrinati: deve andare via, scelto il sostituto

La Juventus sta vivendo un periodo molto complicato sia dentro che fuori dal campo e le prossime mosse di mercato cambiano il futuro.

Il calciomercato dei bianconeri è già iniziato con qualche colpo importante ma la situazion non è ancora stata chiarita definitivamente per Massimiliano Allegri. Il tecnico era in bilico fino a qualche mese fa ma poi è stato confermato in panchina e ora si aspetta rinforzi importanti per migliorare la rosa e poter competere ad alti livelli.

La Juventus ha iniziato a muoversi in entrata ma ora deve anche organizzare le cessioni per poter incassare e tenere i conti a bilancio ben saldi.

Calciomercato Juve, rapporti incrinati: va via

La Juventus ha l’obiettivo di tornare subito grande per vincere nuovamente trofei importanti. Questo è quello che chiede anche Massimiliano Allegri, tra i più bersagliati della passata stagione e ancora nel mirino delle critiche da parte dei tifosi e della stampa.

La squadra è pressoché la stessa della passata stagione ma ora il tecnico ha chiesto rinforzi. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno lavorando con insistenza per completare la rosa il prima possibile e dare ad Allegri la possibilità di poter allenare una squadra pronta e completa già prima dell’inizio del campionato.

I rapporti in casa Juventus si sono deteriorati con qualcuno dei perni portanti. In fase di calciomercato la società intende cedere i calciatori che meno si adattano alla politica aziendale per poter gestire un gruppo coeso e pronto ai cambiamenti.

Juventus, Szcesny verso la cessione: incontro con l’agente

La Juventus può dire addio a Wojcech Szczesny. Il portiere polacco è stato il perno principale delle ultime stagioni e l’uomo che spesso ci ha messo la faccia nelle situazioni intricate della stagione. Nel suo futuro, però, potrebbe esserci un’altra società dopo i bianconeri, visto che guadagna molto e sarebbe un ottimo modo di risparmiare per i bilanci bianconeri.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, nelle ultime ore c’è stato un incontro tra la dirigenza bianconera e Giovanni Branchini, agente di Szczesny. Si è parlato di futuro e della possibilità di una cessione immediata, ma toccherà al suo entourage portare le offerte giuste per poter mettere nero su bianco l’affare.

Szczesny ha un contratto fino al 2025 a 7 milioni netti, ovvero 12,95 milioni lordi tenendo conto dell’IRPEF e il suo addio sarebbe vitale per le casse dei bianconeri.

Sostituto Szczesny: Audero insieme a Perin

In caso di addio di Szczesny, il primo portiere della Juventus sarà Mattia Perin. La Juve non intende andare a spendere cifre spropositate sul mercato per prendere un nuovo numero 1 visto che l’ex Genoa ha sempre dato garanzie.

A quel punto il secondo portiere della Juventus potrebbe essere Emil Audero. Il ritorno dell’attuale portiere della Sampdoria sarebbe oro colato sia per esperienza che per una questione di liste, essendo cresciuto nelle giovanili del club bianconero.