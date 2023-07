Calciomercato: è fatta, arriva Isco a zero

Isco è il prossimo colpo di calciomercato di una big. La squadra è pronta ad accogliere il talento spagnolo.

Isco è pronto a sposare un nuovo progetto e rilanciarsi dopo un periodo non facile tra infortuni e poco spazio nel Siviglia. Ora per lui c’è la grande occasione per ritrovare ancora continuità e provare ad aiutare il club.

Secondo riportato da As, Isco è ormai pronto ad una nuova avventura in questo calciomercato. Naturalmente bisognerà trovare l’accordo con il club e vedremo se alla fine ci sarà la fumata bianca oppure no. Sicuramente per lui rappresenta una grande possibilità per rilanciarsi dopo un periodo non facile.

Mercato: Isco a zero, sta firmando

Isco è pronto a tornare in gioco dopo un periodo non facile. La scelta di Siviglia non è stata assolutamente quella giusta anche a causa di problemi fisici che gli hanno impedito di poter mettere in campo tutta la sua qualità. Dopo essersi svincolato, il suo obiettivo era sicuramente quello di tornare il prima possibile in campo, ma purtroppo per lui la situazione non è stata delle più semplici e quindi niente ritorno in campo.

Ora la situazione sembra essere completamente differente e le porte per un ritorno in campo ci sono essendo anche un acquisto a zero. La Real Sociedad ha messo Isco nel mirino in questo calciomercato e si tratta di una possibilità da considerare visto anche l’infortunio di David Silva. Vedremo se alla fine ci sarà il via libera oppure un passo indietro da parte del giocatore considerando che lui in più di una occasione ha espresso la volontà di provare una esperienza all’estero.

Isco rappresenta, quindi, una occasione importante per il club spagnolo per rilanciarsi, ma ora resta da convincere il diretto interessato. Il fatto che le occasioni latitano potrebbe sicuramente portare il giocatore a dire di sì, ma si tratta di una opzione da valutare nelle prossime settimane.

Ultime Isco: la Real Sociedad ci pensa

Isco è un obiettivo di calciomercato della Real Sociedad e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca. Stiamo parlando di un giocatore che andrebbe a prendere il posto di David Silva, ma vedremo se alla fine il calciatore punterà sul club spagnolo oppure confermerà la volontà di andare all’estero.