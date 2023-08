Calciomercato, beffa italiana: ha firmato, la destinazione

Il calciomercato delle squadre di Serie A è entrato nel vivo e ora vivrà le ultime due settimane con grande apprensione: c’è il colpaccio.

Tutti i club si sono rinforzati con colpi degni di nota e che saranno decisivi per raggiungere obiettivi importantissimi ma non tutte le rose sono complete. L’obiettivo delle società è quello di continuare a cercare di portare ai rispettivi allenatori calciatori che possano essere in grado di cambiare le sorti della stagione e accrescere il valore del club.

L’attenzione di tante squadre è rivolta anche ai giovanissimi italiani che si sono messi in mostra nell’ultima stagione. Si vuole ripartire da loro per avviare nuovi progetti e mettere in piedi il “nuovo calcio italiano”.

Calciomercato, colpo italiano: accordo raggiunto, è deciso

Il calcio italiano è tornato ad essere al centro dell’attenzione anche con il calciomercato. I club della Serie A hanno chiuso colpi importanti che ora possono cambiare le sorti del campionato ma non sono terminate certamente le sorprese. Poiché i nomi di primissimo livello sono inaccessibili per costi e concorrenza dalle big europee e dall’Arabia Saudita, le squadre italiane hanno deciso di affidarsi alle nuove leve.

Sono arrivati e stanno arrivando sempre più giovani nel nostro calcio, sia italiani che stranieri e non sono da escludere altri colpi a sorpresa.

I giovani calciatori italiani hanno attirato l’attenzione in chiave calciomercato e ora ci sono notizie certe e ufficiali che cambieranno il corso della storia.

Calciomercato: beffa italiana, Casadei va all’estero

Il calciomercato estivo non riporta Cesare Casadei in Serie A. Il talento italiano andato via dall’Inter l’estate scorsa per approdare al Chelsea, è diventato subito apprezatissimo in Inghilterra e i Blues lo hanno girato in prestito al Reading per poi far ritorno a Stamford Bridge dopo il Mondiale Under 20 vissuto da protagonista (e capitano) con la Nazionale italiana.

L’estate è stata rovente per Cesare Casadei che è stato ad un passo dal ritorno in Italia e più precisamente al Genoa. Il club ligure è tornato in Serie A ed era pronto a chiudere il colpaccio per regalare a Gilardino un calciatore dalle grandissime potenzialità.

Nulla da fare, però, per il Genoa che si è visto sfuggire per pochissimo l’accordo con il Chelsea per il prestito di Casadei.

Casadei va al Leicester: è ufficiale

Cesare Casadei continuerà a giocare in Inghilterra ma giocherà ancora in Championship. Dopo il prestito al Reading, questa volta ha firmato con il Leicester City, appena retrocesso nel campionato cadetto.

“Mi sento davvero bene, sono felice di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare, sono qui per vincere e fare il meglio possibile”, ha dichiarato Casadei alla presentazione con il Leicester. Proverà a consacrarsi in maniera definitiva e a diventare, poi, un punto fisso del Chelsea.