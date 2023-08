Roma, Mourinho è disperato: nuovo infortunio serio

La Roma di José Mourinho è chiamata al definitivo salto di qualità in questa stagione: c’è un nuovo infortunio che fa disperare lo Special One.

I giallorossi hanno migliorato la squadra con colpi importanti e ora anche Mourinho è più calmo e tranquillo su come verrà gestita la stagione. Sono arrivati calciatori di grande spessore che portano la Roma a essere considerata tra le favorite alla vittoria dello Scudetto o, quantomeno, alla lotta fino alla fine del campionato.

Nelle prossime ore saranno ufficializzati nuovicolpi ma ci sono anche dei problemi di natura fisica che continuano a tenere in ansia Mourinho. Non è detto che la rosa sarà completa alla prima giornata di campionato: ci sono delle nuove difficoltà da affrontare.

Roma, il nuovo infortunio cambia i piani

La Roma è alle prese con un altro infortunio che cambia i piani di Mourinho e della società. I giallorossi nella nuova stagione saranno in corsa per traguardi molto importanti e hanno deciso di investire tanto quantomeno per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League ma anche riprovare ad arrivare fino in fondo all’Europa League.

Le ultime settimane prima dell’inizio del campionato, però, stanno diventando sempre più pesanti e le prime partite potrebbero essere condizionate dai problemi fisici che si stanno accumulando in casa giallorossa.

Mourinho ha già perso qualche calciatore e ora ci sono delle notizie poco confortanti per lo Special One. Vorrebbe la rosa al completo e completa per la prima partita ma sarà pressoché impossibile.

Calciomercato Roma: infortunio per l’obiettivo giallorosso

La Roma ha detto addio a Roger Ibanez, volato in Arabia Saudita per continuare la sua carriera. Ora Mourinho cerca un nuovo difensore centrale per completare il reparto e dare la giusta profondità di rosa alla sua squadra. Ha bisogno di calciatori pronti e dopo N’Dicka il nome per la difesa è quello di Oumar Solet del Salisburgo.

La Roma lo ha affrontato l’anno scorso in Europa League e il difensore francese ha convinto Mourinho che ha intenzione di portarlo in giallorosso il prima possibile. Classe 2000, è considerato perfetto per le caratteristiche che il tecnico chiede ai propri difensori.

Ma la notizia dell’ultima ora riguarda proprio un infortunio occorso a Solet che può cambiare anche i piani del calciomercato della Roma.

Infortunio Solet: la Roma insiste per prenderlo

La Roma ha deciso di puntare Oumar Solet del Salisburgo. È il prescelto di Mourinho per la difesa e le intenzioni sono quelle di proseguire con la trattativa nonostante il ko.

Secondo quanto riferisce goal.com, l’infortunio di Solet non dovrebbe essere nulla di grave. Si tratta di 3-4 settimane di stop per un problema muscolare che va a rovinare i piani di Mourinho per l’immediato futuro ma non per i mesi a seguire.