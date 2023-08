Caso Benzena: è già rottura, lascia l’Arabia Saudita

Notizie di rilevo che arrivano dall’Arabia Saudita dove si parla dell’addio di Karim Benzema pronto a lasciare subito il suo attuale club per fare ritorno in Europa o in un altro campionato.

La situazione sembra essere particolare al momento con il campione francese che ha vinto il Pallone d’Oro e che ora sta penando anche di poter pensare ad un addio dall’Arabia.

Ci sarebbe stata una rottura tra le parti che avrebbe complicato le cose in vista delle prossime ore. Una vicenda che ora ancora non è chiara in vista dei prossimi anni.

Calciomercato: Benzema lascia l’Arabia Saudita

L’Europa continua ad essere minacciata dall’Arabia Saudita e dalla MLS dal punto di vista calcistico. Perché continuano ad essere tanti i trasferimenti nel nuovo continente che sembra aver avuto un impatto negativo anche per il calcio europeo. Tanti ancora i trasferimenti che presto si concretizzeranno, gli ultimi imminenti sono Demarai Gray, vicino all’accordo con l’Al-Shabab Club e Aymeric Laporte all’Al Nassr.

Intanto, molti alti sono stati conclusi e per questo motivo ora ci sono delle novità riguardo i primi giocatori ad essere approdati in Arabia Saudita. Infatti, si parla di accordi davvero importanti che però non sempre portano a risultati e armonia. Tanto è vero che c’è un caso Benzema. Il giocatore francese potrebbe avere le idee chiare presto e decidere di lasciare subito il campionato.

Al-Ittihad: lite Benzema con Nuno Espirito Santo

Non sembra essere per niente sbocciato l’amore tra Benzema e l’allenatore della sua attuale squadra, l’Al-Ittihad. Si tratta dell’ex tecnico dei Wolves, Nuno Espirito Santo, che non ha avuto un buon impatto sullo stile di gioco e in più non avrebbe garantito la fascia da capitano al campione francese.

Per questo motivo ci sarebbero degli importanti malumori in Benzema che ora può anche pensare di dire addio all’Al-Ittihad a causa delle lita con Nuno Espirito Santo. Una situazione particolare che può finire nel peggiore dei modi.

Calciomercato: dove giocherà Benzema

Con il possibile addio dall’Arabia Saudita per il futuro ci sono diverse occasioni per Benzema che può pensare di dire addio al continente saudita per andare a giocare di nuovo in Europa o provare anche un’altra esperienza simile.

Perché c’è anche la possibilità che la MLS si faccia viva per provare ad ingaggiare il campione francese se dovesse spuntare l’occasione giusta. Da capire come si evolverà per Benzema questa situazione dopo la lite con Nuno Espirito Santo.