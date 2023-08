Inter: altra grande cessione, già scelto il sostituto

Stanno partendo tutti in casa Inter in questa sessione di calciomercato. Perché il club nerazzurro ha dato vita ad una nuova rivoluzione che cambia completamente tutto.

Ci sono degli aggiornamenti molto importanti per quello che potrebbe essere il finale di una storia tra un giocatore e un club. Perché ora la sua avventura con i nerazzurri sembra essere del tutto esaurita.

Più volte ci sono state delle possibili maxi offerte per far vacillare l’Inter e il giocatore, ma adesso sempre che non ci sia più bisogno di dover respingere i tentativi di acquisto perché ci sono squadre pronte ad investire in maniera seria e il club ha individuato il sostituto.

Calciomercato Inter: nuovo colpo dopo la cessione

Nei giorni scorsi sono arrivate anche le parole di Beppe Marotta sulla possibilità di andare a cedere dei giocatori importanti e fare spazio a quelli nuovi. Non sarà una situazione facile da gestire questa in casa Inter nelle prossime ore, perché il club nerazzurro deve fare seriamente i conti con la vicenda economica che non è delle migliori da anni.

Ecco che però bisognerà ora capire come fare per provare a sistemare questa vicenda con l’Inter che sta facendo di tutto per acquistare nuovi giocatori al minor prezzo possibile approfittando di qualche occasione anche passata.

Una volta chiuso per un addio importante ci sarà poi il nuovo investimento, con l’Inter che fa sul serio e vuole provare a definire gli ultimi accordi senza chiudere le porte a nessuno. Infatti, saranno decisive le prossime ore con Marotta che spinge per una cessione e un nuovo acquisto come lui stesso ha annunciato.

Inter: Correa al Marsiglia, c’è l’intesa

Ci sarà un’altra grande cessione in casa Inter in queste prossime ore perché Correa ha richiesto di andare via e ora c’è l’offerta del Marsiglia pronto a chiudere accontentando tutti. Tra le varie scelte c’è quella che porterà poi ad un grande ritorno per chiudere il nome del sostituto.

In Francia danno per vicina la chiusura già in queste ore con nuovi contatti oggi tra l’Inter e il Marsiglia per l’ok definitivo. Pronto un prestito con ingaggio da 3,5 milioni pagato a Correa da parte dei francesi. Scelto il sostituto.

Alexis Sanchez Inter: sarà il sostituto di Correa

Ultime notizie di calciomercato con l’Inter che una volta ceduto Correa proverà a fiondarsi su un nuovo acquisto in attacco. Si parla di un sostituto che potrebbe seriamente arrivare per chiudere l’affare con il club nerazzurro, un grande ex come Alexis Sanchez.

Attualmente l’attaccante cileno è svincolato dopo l’ultima stagione proprio al Marsiglia dove ha quasi raggiunto quota 20 gol stagionali e dove ora andrà a giocare proprio Correa. Nelle prossime ore si può chiudere per Alexis Sanchez in nerazzurro ancora una volta.