Calciomercato: Barardi lascia il Sassuolo, le cifre ufficiali – SI

Domenico Berardi lascia il Sassuolo. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Sportitalia, il club neroverde si sarebbe già rassegnato all’idea di perdere il proprio capitano in questa sessione di mercato. Per tale motivo si starebbe cercando l’intesa sul contratto e sulle cifre del trasferimento a titolo definitivo

Calciomercato: si chiude per Barardi, scelta la contropartita

Domenico Berardi mai così lontano dal Sassuolo. Dopo diversi anni di telenovele ed accostamenti, questa sarà l’estate dell’addio di Berardi a Reggio Emilia.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, sarebbe già stata definita la cifra della cessione del calciatore, ma non solo. Nelle ultime ore sarebbe emersa anche una grande novità. Nel corso della giornata di ieri sono arrivati i primi contatti diretti tra i club per l’acquisto di Berardi. Gli emiliani avrebbero voluto confermare il loro uomo simbolo ma alla fine dovranno piegarsi alla volontà del calciatore che ha manifestato il desiderio di compiere il salto in una big prima del termine della carriera.

Secondo le ultime notizie in arrivo da Torino, ieri sarebbe arrivato un contatto diretto tra la Juventus ed il Sassuolo per l’arrivo di Mimmo Berardi. Nelle prossime ore l’affare potrebbe andare in porto.

A mancare ad oggi è solo l’intesa tra le squadre. Non sarebbe un problema, invece, l’accordo tra gli agenti del calciatore e la Juve. Vista la volontà di Berardi di lasciare il Sassuolo nel calciomercato del 2023, l’affare potrebbe andare in porto nelle prossime ore.

Per cedere il calciatore il Sassuolo chiede 30 milioni di euro. Una cifra importante considerata l’età di Berardi, ma non elevatissima. Che la Juventus potrebbe anche racimolare cedendo Federico Chiesa, visto che il numero 10 neroverde andrebbe proprio a soffiare il posto all’ex Fiorentina.

Juventus: una contropartita per Berardi

Il Sassuolo avrebbe chiesto alla Juventus per la cessione di Berardi 25 milioni più 5 di bonus. Il ds Giuntoli, invece, avrebbe messo sul tavolo 22-23 milioni solo cash. Il dirigente degli emiliani Giovanni Carnevali ad oggi non avrebbe aperto all’inserimento di una contropartita tecnica.

In generale, il Sassuolo spera prima di trovare la quadra sulle cifre e poi magari aprire all’inserimento di un calciatore.

La Juve in queste ore sembrerebbe aver proposto il cartellino di Soulé (che al Sassuolo piace), ma attenzione anche al nome di Iling (vista la necessità di un rinforzo a sinistra).

I due calciatori farebbero abbassare il costo del cartellino di Berardi. Occhio anche a qualche giovane della Primavera o in forza alla Next Gen.