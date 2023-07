Calciomercato, riecco il Matador: sta firmando Cavani

Riecco il Matador, scelta la sua destinazione dopo le trattative che a sorpresa stavano riguardando Edinson Cavani.

Il centravanti del Valencia, in uscita dalla Liga e dal club valenciano, è pronto alla sua nuova avventura. Probabilmente l’ultima della sua carriera, considerando l’età che avanza anche per lui, con la scelta fatta per il suo domani.

Via dal Valencia, nonostante l’anno di contratto ancora valido fino al 2024, per cercare futuro altrove. Un futuro che lo ha visto protagonista anche di alcune voci di calciomercato per quanto riguarda la Serie A che i tifosi hanno sempre sperato potessero sincronizzarsi.

Calciomercato, sta firmando Cavani: riecco il Matador

Sta firmando Edinson Cavani, la voce di calciomercato si concretizza secondo quella che è l’ultima ora che lo riguarda.

Il bomber che ha segnato la storia del Napoli e del Paris Saint-Germain nell’ultimo decennio è pronto ad una nuova avventura da titolare, dopo le recenti esperienze fatte di alti e bassi con Manchester United e Valencia.

Col club della Liga non è riuscito a ritrovare l’Europa e le sue ambizioni di vincere o competere in trofei Uefa resta altissima. Non più nella federazione europea, ma in quella del Sud America che riguarda la CONMEBOL per l’ambitissima Copa Libertadores. Il Boca Juniors sta trovando al firma di Edinson Cavani, pronto ad accordarsi definitivamente con la società argentina che da diverso tempo sta cercando di portare il Matador alla Bombonera.

Mercato Boca Juniors: arriva Cavani, il Matador riparte

Il Matador riparte dall’Argentina, Edinson Cavani sarà un nuovo giocatore del Boca Juniors. A rivelare la notizia sull’approdo di Cavani al Boca è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, perché secondo la stessa fonte Cavani sarebbe pronto a lasciare Valencia nei prossimi giorni.

Sarà dunque un ex Valencia e la sua esperienza al club spagnolo è stata quasi anonima, a caccia di una chiusura di carriera vicino alla sua Uruguay in Sud America degna dell’intera esperienza vissuta nel mondo del calcio.

Ultime su Cavani: c’erano anche altri club su di lui

C’era anche l’interessamento dell’Arabia Saudita per Edinson Cavani, che preferirebbe però la destinazione al Boca Juniors per il 2024. Nello scorso gennaio, quando il mercato di riparazione era aperto in Serie A, ma anche un anno fa e nel corso del calciomercato estivo che fu nel 2022, c’era interesse anche tra alcuni club del campionato nostrano. Ad essere stato più vicino a Cavani, fu il club della Salernitana, dopo l’approdo di Iervolino come presidente del club campano.