Milan: duro infortunio, è già emergenza

In casa Milan è già emergenza. Un duro infortunio costringerà Stefano Pioli a rivedere un po’ i piani in vista del futuro.

Il Milan prosegue la sua preparazione negli Stati Uniti con l’obiettivo di tornare in Italia nella condizione migliore possibile per affrontare il campionato. In questo momento l’obiettivo è assolutamente quello di evitare problemi fisici.

Purtroppo, però, dall’infermeria per Stefano Pioli non arrivano buone notizie e il tecnico del Milan deve fare i conti con un duro infortunio. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni e si attendono gli esami per avere un quadro più chiaro sui possibili tempi di recupero. Questa, però, non è sicuramente una buona notizia per i rossoneri.

Milan: nuovo infortunio, le sue condizioni

La tournée negli States per il Milan non sta sicuramente andando ben per quanto riguarda i risultati. Discorso diverso, invece, per la questione gioco considerando che comunque sono stati fatti passi molto importanti nel gioco e quindi non ci resta che attendere le prossime settimane per capire quanto questo infortunio possa influire per i rossoneri anche in vista della prima giornata di campionato prevista il 20 agosto. L’obiettivo è sicuramente quello di provare ad avere tutti a disposizione per ottenere una ampia scelta.

Ma ora il Milan dovrà valutare le condizioni di Davide Calabria, uscito malconcio dalla sfida contro la Juventus. L’ipotesi è quella di un affaticamento muscolare e per questo motivo non ci dovrebbero essere particolari problemi sulle tempistiche. Un quadro più chiaro lo si avrà solamente nei prossimi giorni per capire meglio l’infortunio.

L’obiettivo di Calabria è quello di rientrare il prima possibile ed essere pronto per la prima giornata di campionato. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se Calabria sarà in campo nella prima giornata di campionato oppure no.

Infortunio Calabria: i tempi di recupero

Difficile, al momento, ipotizzare i tempi di recupero di Davide Calabria da questo infortunio. Se confermato l’affaticamento muscolare, il terzino potrebbe tornare in campo direttamente nelle prime settimane di agosto e quindi non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

L’idea è quella di un recupero nella prima giornata di campionato, ma molto dipenderà da come andranno le prossime settimane e solo in quel caso si avrà un quadro più chiaro.