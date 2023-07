Milan, la cessione dopo gli arrivi: visite mediche col suo nuovo club

Grandi colpi in casa Milan, che portano inevitabilmente alla cessione di calciomercato nell’imminente estate.

I rossoneri hanno piazzato diversi acquisti ed era inevitabile procedere ora alle cessioni, con i tifosi che temevano il peggio proprio in merito alle separazioni dai titolarissimi.

C’è un calciatore infatti, tra gli artefici di quello che fu lo Scudetto del 2021/2022 in Serie A, che si separerà definitivamente dal club di Milano. Il Milan infatti avrebbe trovato un accordo per l’addio, con le visite mediche già fissate per il giocatore col suo nuovo club.

Calciomercato Milan, addio dopo i grandi colpi: via il pupillo di Pioli

Il Milan, dopo aver piazzato diversi colpi per la stagione 2023/2024, pensa ora alle cessioni. Il calciomercato dei rossoneri, dopo la separazione on Maldini e Massara, sta programmando quella che è la stagione futura in Serie A.

Ha voglia di fare sul serio il club di Milano e, molte cose, passeranno anche dalle separazioni e da chi non è contento di stare al Milan.

Dopo Tonali, un altro pezzo pregiato di quello che fu lo Scudetto nel 2022, saluta Milano. Ante Rebic lascia il Milan, già fissate le visite mediche con il suo nuovo club.

Mercato Milan, Rebic saluta i rossoneri e la Serie A: visite mediche col nuovo club

Visite mediche già fissate con il suo nuovo club, a rivelarlo è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Ante Rebic sarà un nuovo giocatore del Besiktas e, secondo la stessa fonte, nella giornata di domani sosterrà le visite mediche per l’idoneità sportiva al suo nuovo club. Il futuro a Istanbul, per una cifra nelle casse del Milan di circa 1,5 milioni di euro e un contratto, con il club bianconero, valido fino al 2025. Un’opzione, per il rinnovo, legata al 2026 attraverso gli obiettivi individuali e di squadra che dovrà raggiungere in Turchia con il Besiktas.

Milan vs Inter: sarà ancora “Derby di Milano” a Istanbul

Sarà ancora Derby di Milano a Istanbul tra Milan e Inter e il motivo è legato alla presenza di Edin Dzeko al Fenerbahce, già arrivato precedentemente e poco dopo la finale di Champions League giocata con l’Inter, e a quella ora di Ante Rebic. Il bomber croato, a caccia di un’esperienza da titolare in Turchia, sfiderà Dzeko nel derby di Istanbul come succedeva in Serie A tra Milan e Inter, diventando lui un giocatore del Besiktas nella stagione 2023/2024.