Serie A: dimissioni in arrivo, bocciato il mercato

Il futuro dell’allenatore sembra essere a serio rischio, perché ora arrivano delle notizie che possono anche portare ad una scelta forte come quella delle dimissioni.

Situazioni particolari queste che sta vivendo la società con i tifosi ora preoccupati della scelte che possono essere fatte in vista delle prossime ore. Ci sono novità importanti che riguardano una squadra.

Il club ha intenzione di svoltare, ma per farlo dovrà costruire una squadra importante. Al momento sembrano esserci dei problemi per quanto riguarda il mercato e saranno decisive le prossime settimane anche per capire quello che sarà il futuro dell’allenatore.

Calciomercato Serie A: dimissioni in arrivo

La nuova stagione di Serie A sta per iniziare e già un club importante italiano potrebbe rompere i rapporti con il proprio allenatore. E’ questa la paura che hanno i tifosi visto quello che è accaduto nelle ultime ore. Arrivano dichiarazioni forti che iniziano a far pensare che qualcosa può rompersi tra le parti.

Non sembra esserci un clima sereno al momento per quanto riguarda la società e il tecnico che hanno avuto dei problemi di mercato. Le prossime e ultime settimane di agosto saranno quelle fondamentali per capire a che punto è la situazione che riguarda il proprio tecnico che ora vorrebbe avere dei segnali importanti.

Da un momento all’altro può arrivare la svolta, così come anche qualche brutta notizia per i tifosi che vogliono capire di più su che progetto sta andando avanti dopo le ultime parole dell’allenatore.

Calciomercato Bologna: Thiago Motta si sfoga

Il calciomercato del Bologna al momento va a rilento. Il club è riuscito soltanto a piazzare il colpo del giovane centrale Beukema in difesa e non sono arrivati altri rinforzi per Thiago Motta che in realtà aveva fatto richiesta di diversi giocatori nuovi in più ruoli. La situazione al momento resta bloccata e per questo sono arrivate le parole di sfogo.

Sono brevi e mirate le dichiarazioni che Thiago Motta ha voluto fare sul mercato del Bologna mandando un messaggio chiaro alla società. In molti temono che il tecnico possa presentare le dimissioni se non dovesse restare soddisfatto. Queste le parole a Radio Nettuno Bologna Uno: “Ad oggi non siamo in grado di competere in Serie A!”.

Calciomercato: interesse dei top club per Thiago Motta

Thiago Motta ha un contratto con il Bologna in scadenze nel 2024 e difficilmente arriverà un rinnovo di contratto. Salvo sorprese, un’intesa migliore col club e degli obiettivi importanti raggiunti in questa nuova stagione come magari il raggiungimento dell’Europa, allora le cose cambierebbero.

In caso contrario, invece, a fine stagione arriverà l’addio di Thiago Motta che già da diversi anni è finito nel mirino di alcuni club importanti che potrebbero portarlo via dal Bologna. Interesse forte sia in Italia che all’estero per il giovane tecnico che ha mostrato subito di saper esprimere un grande calcio e ottenere anche risultati.