Serie A: si sblocca l’affare Demiral, giocherà ancora in Italia

Tanti movimenti di mercato che riguardano il campionato di Serie A che potrebbe presto sbloccarsi da un momento all’altro per molti giocatori, come nel caso di Demiral.

Il centrale di difesa turco dell’Atalanta è pronto ad andare a giocare con una nuova squadra. Tante le offerte ricevute in questi anni, ora però sembra che ancora in Italia resterà.

La sensazione è che la società vuole provare ad ottenere il massimo e per questo motivo potrebbe aspettare gli ultimi giorni di mercato per lasciarlo partire. La destinazione sembra essere stata già scelta.

Calciomercato Atalanta: Demiral va via, resta in Serie A

Sembra ormai finita l’avventura di Merih Demiral all’Atalanta. Perché l’allenatore Gian Piero Gasperini sembra deciso a fare fuori dal progetto il giocatore turco arrivato in prestito dalla Juventus nel 2021 e riscattato l’anno scorso per 20 milioni di euro circa. Il giocatore è pronto ora ad una nuova esperienza perché sarà messo in vendita dopo che il club bergamasco ha deciso di puntare su altri giocatori.

Infatti, oggi l’Atalanta può contare sul reparto difensivo su giocatori come Scalvini, Okoli, Djimsiti, Toloi, Palomino e il nuovo arrivato Kolasinac. Non ci sarà spazio per Demiral che è stato messo in vendita e si aspetta l’offerta giusta per lasciarlo partire. Sono diversi i club che si sono interessati al giocatore che ora valuta diverse scelte e cosa fare della sua carriera. Anche in Italia ha attirato il forte interesse di un club in particolare che vorrebbe prenderlo.

Le prossime settimane saranno decisive perché l’Atalanta non vuole più avere in rosa Demiral e l’occasione in Serie A si può chiudere negli ultimi giorni di calciomercato in vista di quella che sarà poi la nuova stagione. Nelle prossime sfide di campionato non sarà impiegato dai bergamaschi per evitare infortuni e problemi di questo tipo.

Atalanta: Demiral via, c’è l’Inter

L’Atalanta è pronta a cedere Demiral e c’è l’Inter che vuole acquistare il giocatore per andare a completare il reparto difensivo. Al momento ci sono Bastoni, De Vrij, Acerbi e il nuovo arrivato Bisseck, con la possibilità anche di Darmian di giocare in quel ruolo.

Sono andati via giocatori come Skriniar e D’Ambrosio, per questo motivo ora si cerca un nuovo e importante arrivo. In pole, nella lunga lista di nomi, c’è proprio Demiral che piace all’Inter e che vuole comprarlo in prestito.

Inter: prestito per Demiral, la risposta dell’Atalanta

Al momento però l’Atalanta non apre al prestito di Demiral e bisognerà aspettare quindi gli ultimi giorni di mercato per vedere se si dovesse sbloccare l’affare. Una situazione particolare questa che presto potrebbe portare a dei nuovi sviluppi. La valutazione del giocatore si aggira sempre intorno ai 20 milioni di euro.