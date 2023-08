Addio lampo alla Juve, fa le valigie per 25 milioni

L’affare è in fase di chiusura: solo una retromarcia del calciatore può convincere Allegri, al momento deciso ad accettare la cessione.

Porte girevoli in casa Juve. Giuntoli è al bivio, lavora per rafforzare la squadra ma deve farlo tenendo in conto una serie di paletti imposti dal club.

Da una parte c’è Allegri, che al netto delle dichiarazioni sulla volontà di lavorare con il materiale messo a disposizione dal direttore, attende dal mercato quelle pedine in grado di essere funzionali alla sua idea tattica. Dall’altra sponda invece ci sono una serie di movimenti già programmati dal direttore bianconero, che in questa fase non riesce a chiudere le operazioni imbastite.

Da Lukaku a Kessié, passando per Holm, i ritardi della Juve potrebbero trasformarsi in trattative sfumate. Questo perché i calciatori messi ormai ai margini del gruppo non accettano le offerte di altri club, o, in alcuni casi, non ne hanno ricevute. La scelta, per sbloccare il mercato in entrata, è sacrificare qualche elemento della rosa sul quale Allegri punta molto. Solo per questo motivo il sacrificio di Vlahovic potrebbe essere accettato, ma anche un altro calciatore rischia di salutare. La Juve è in procinto di accettare due offerte importanti per lui, ma al momento tentenna. Solo un colloquio con il tecnico potrebbe resettare la scelta della Juve, ma il calciatore dovrà decidere se accettare o meno la proposta del suo allenatore.

Juve, l’offerta è giusta: Allegri tenta l’ultima carta

C’è un dato che fa riflettere molto sugli errori della Juve sul mercato negli ultimi anni. I bianconeri hanno in rosa 12 esterni, ma Allegri al momento sembrerebbe disposto a puntare solo su Kostic e Weah, con Chiesa sempre più proiettato a diventare una seconda punta.

La necessità è sfoltire proprio fra i calciatori che non convincono il tecnico, che durante il tour a stelle e strisce prova a capire se qualche elemento in rosa possa essere impiegato in altri reparti. In quest’ottica è da leggere il tentativo di provare Samuel Iling-Junior in mediana. Il calciatore è molto apprezzato da Allegri, convinto di poterlo trasformare in un centrocampista completo.

Per Iling però continuano ad arrivare offerte interessanti, e il tempo stringe. Aston Villa ed Everton sarebbero disposte a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro, utili ai bianconeri sia per fare mercato che nel far rifiatare le casse del club. Ecco perché vista l’abbondanza di esterni, e la necessità di intervenire su altri reparti, il sacrificio potrebbe essere accettato. Resta però un fattore che condiziona la trattativa. Se Iling dovesse accettare il cambio di ruolo, e in assenza di centrocampisti in arrivo dal mercato, Allegri potrebbe bloccare la cessione puntando proprio sul giovane talento. La Juve riflette, ma la sensazione è che un ulteriore rilancio, previsto dai club di Premier, potrebbe essere presto accettato.