Calciomercato: Bonucci in un altro club italiano, l’annuncio

La querelle in casa Juventus tra Allegri e Bonucci non si è ancora risolta ma il difensore bianconero dirà addio: ecco dove giocherà.

Il futuro addio di Bonucci alla Juventus è stato accolto con molto favore da alcuni tifosi ma anche con tanto di piacere da molti altri fanno bianconeri . Lex capitano della Juventus ha intenzione di continuare ad essere importante per un club europeo e ha già rifiutato offerte in arrivo dalla rabbia solita.

Nel suo futuro potrebbe esserci ancora la Serie A ma non sono un esclude anche opzioni meno nobili . È ancora un punto fermo della nazionale di Roberto Mancini che vorrebbe portarlo con se hai prossimi Europei in Germania.

Calciomercato, Bonucci lascia la Juventus: le ultime

Ci sono ancora molte cose da capire per stabilire il futuro di Leonardo Bonucci che si è lasciato, virtualmente, amaramente con il suo passato alla Juventus. Al suo posto Allegri vuole un difensore più giovane capace di essere sin da subito all’altezza del mondo bianconero e anche uno dei titolari per la nuova stagione che si prospetta molto particolare.

La favola di Leonardo Bonucci con la Juventus non avrà un lieto fine. Il difensore bianconero ora è costretto a dire addio dopo le volontà di Massimiliano Allegri di liberarsi di ingaggi pesanti e calciatori non al centro del suo progetto.

La sua stagione è iniziata malissimo visto che Massimiliano AllegrI ha scelto di tagliarlo fuori dalla rosa. Non fa più parte dei progetti bianconeri e ora dovrà trovare un nuovo club.

Futuro Bonucci: ipotesi Premier League

Il futuro di Leonardo Bonucci non sarà alla Juventus e rischia di non essere nemmeno in Serie A. L’ormai ex capitano della Juve sta decidendo qualr sarà il suo prossimo scenario calcistico.

L’addio di Bonucci non è ancora ufficiale ma non è ancora chiaro se continuerà in Serie A o meno. Ora si stanno facendo i nomi più disparati come suo sostituto e intanto il suo entuorage sta cercando la nuova squadra da cui farlo ricominciare. In realtà la volontà di Bonucci è quella di provare a ricucire i rapporti con Allegri e la nuova dirigenza ma sarà molto complesso.

Nel futuro di Bonucci ora c’è anche l’ipotesi Premier League. Secondo quanto riferisce eurosport.it, Piace molto al Fulham, che cerca nomi di spessore che possano continuare a far crescere il club e puntare alle vette del campionato inglese. Ma non è da escludere l’ipotesi Serie A o Serie B, con Lazio, Roma e Sampdoria sulle sue tracce.

Bonucci – Allegri: i motivi della rottura

Il rapporto tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri è completamente rotto. Pochi giorni fa gli è stata comunicata la decisione di escluderlo dalla rosa della prossima stagione ma il difensore non ha appreso con favore tale scelta.

Il rapporto tra la Juve e Bonucci si era già incrinato nel 2017, quando scelse di accettare la proposta del Milan per poi tornare sui suoi passi dopo un anno. Ora con Allegri è una rottura dovuta al tempo e non c’è niente di particolare che è successo tra i due, se non la comunicazione di una scelta tecnica.