Elenoire Casalegno, scollatura che lascia di sasso

Elenoire Casalegno non smette di stupire: scollatura potente, e l’abito lascia intravedere qualcosa di più. I fan inondano la bacheca di commenti.

Un fascino travolgente, un’anima rock e la capacità di spaziare dalla tv alla radio, dalla musica alle conduzioni passando anche per i reality.

Elenoire Casalegno ha fatto del fascino e di un fisico stellare le sue armi migliori, e da 30 anni continua ad incassare chiamate dal mondo dello spettacolo in una carriera che non conosce battute d’arresto. Un successo senza fine il suo, che si è inevitabilmente trasferito sui social network.

La splendida showgirl mostra spesso le immagini dei suoi frequenti lavori, in un mix perfetto con alcuni momenti della sua vita privata in cui dialoga con i fan, ringrazia per l’affetto e sorprende. Nell’ultimo scatto arriva quindi una immagine potente, con abiti che mostrano qualcosa in più. Un dettaglio su tutti non è passato inosservato, ed ha regalato emozioni fortissime.

I fan hanno sottolineato quel particolare, che dimostra nuovamente quanto la Casalegno sia amata e quanto quel fisico pazzesco e baciato da madre natura sia uno dei motivi che l’hanno resa celebre. Se non avete ancora visto il suo ultimo scatto mettetevi comodi e attendete. Abbiamo deciso di concedere alla foto lo spazio che indubbiamente merita.

Elenoire Casalegno da urlo: emozioni forti sui social

Raggiante, splendida, con un sorriso che lascia il segno in una foto da più di 300 commenti. Il motivo è facile da capire ed è tutto in uno scatto in cui la scollatura abbondante regala emozioni, e un dettaglio fa la differenza.

I fan reagiscono immediatamente, la inondano di complimenti, e lei risponde, dispensando cuori e alimentando quel legame forte con il suo pubblico che va avanti ormai da molti anni. Fra chi si limita a inviare un cuore o le fiamme, e chi le chiede quali saranno i suoi prossimi impegni per ammirarla, la Casalegno registra tutto l’affetto nei suoi confronti, che nei numeri è chiarissimo.

La sua pagina Instagram si avvicina a grandi passi al milione di followers, ma del resto, con immagini così potenti, è difficile non lasciare un like o un commento. Poche ore dopo, oltre allo scatto, è arrivato anche un video, in un perfetto mix fra bellezza e simpatia. Sono queste le vere qualità di una donna incredibilmente affascinante, che ha saputo far breccia nel cuore degli italiani e che ad ogni foto regalata, e ad ogni apparizione in tv, conferma un feeling con il pubblico sempre forte e crescente.