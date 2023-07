Calciomercato, scelta a sorpresa: Quagliarella firma e torna a casa

Il calciomercato sta portando notizie clamorose anche per i grandi campioni italiani: Fabio Quagliarella firma il ritorno romantico.

L’attaccante ex Sampdoria ha chiuso la scorsa stagione tra le lacrime per il peggiore dei modi con cui il club blucerchiato poteva terminare l’annata. La retrocessione in Serie B e il rischio fallimento della Sampdoria sono stati un vero e proprio incubo per il bomber italiano che ha sempre dato tantissimo alla causa blucerchiata.

Nel suo ultimo post social di saluti alla Sampdoria aveva lasciato la porta aperta ad un possibile ritorno e ora può davvero firmare. Ma non giocherà con la Sampdoria che, intanto, ha scelto di avviare un nuovo progetto.

Calciomercato, Quagliarella è ancora pronto a scendere in campo

Fabio Quagliarella ha detto addio alla Sampdoria ma può continuare con il calcio giocato. L’attaccante campano ha dato tantissimo al calcio italiano e non ha mai annunciato il vero e proprio addio definitivo. Ha intenzione di fare ancora qualcosa di importante e mettersi in gioco per continuare ad essere decisivo.

Il ritorno in campo di Fabio Quagliarella non è da escludere e già nei prossimi giorni può arrivare l’annuncio ufficiale sul nuovo accordo. Le società stanno pensando al suo innesto sia per quanto può dare in campo, visto che è ancora in pienissima forma, ma anche per le qualità da leadership nello spogliatoio.

Il ritorno in campo di Fabio Quagliarella segnerebbe un’altra pagina di storia del calcio italiano, e sarebbe anche estremamente romantico per la destinazione scelta.

Quagliarella torna a casa: firma con la squadra della Campania

Fabio Quagliarella continua a giocare a calcio dopo l’addio alla Sampdoria. Il centravanti campano ha intenzione di continuare a regalare emozione a grandi e piccoli tifosi che lo hanno ammirato per anni e potrebbe fare una scelta di cuore ma anche clamorosa.

Secondo quanto riferisce ilmeridianonews.it, Fabio Quagliarella può firmare con il San Marzano. Il club della provincia di Salerno è appena stato promosso in Serie D e ha grandi progetti per il futuro, tanto di aver deciso di puntare all’acquisto di Fabio Quagliarella, attualmente svincolato.

Il ritorno di Fabio Quagliarella in campo potrebbe essere solo questione di giorni. Il presidente del club rossoblù ha intenzione di essere promosso in Serie C il prima possibile e un colpo alla Quagliarella per estasiare la piazza.

Quagliarella torna in campo: torna nella sua terra

La scelta clamorosa di Fabio Quagliarella di tornare in campo in Serie D lascia di sasso tanti tifosi che si aspettavano un ritorno in campo ma in Serie B.

La scelta romantica di Fabio Quagliarella è quella di tornare in campo a bassi livelli ma solo per tenere viva la passione dei tifosi e per dare una mano al club di crescere sempre più e puntare a grandi traguardi.