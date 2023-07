Isco-Serie A, ora si può: c’è il via libera

Isco potrebbe arrivare presto in Serie A. Dopo le difficoltà avute nei giorni scorsi, c’è il via libera. I dettagli.

In Serie A c’è fermento per quanto riguarda il calciomercato. Sono diversi gli obiettivi dei club nel nostro campionato e per questo motivo nel giro di poco tempo sono attese delle novità molto importanti.

Tra i possibili colpi di calciomercato in Serie A ci potrebbe essere Isco. Lo spagnolo è voglioso di ritornare in campo dopo un lungo periodo di stop e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire dove il calciatore può andare a giocare.

Calciomercato: Isco in Serie A, il calciatore esce allo scoperto

Isco in più di un’occasione è stato vicino a squadre del nostro campionato e lo ha ammesso lo stesso giocatore in un’intervista ad AS. L’iberico ha ammesso di non essere pronto e per questo motivo ha deciso di non accettare le proposte arrivate dall’Italia e rimanere fermo. Ora, però, la situazione è completamente cambiata e a questo punto ci potrebbero essere delle novità importanti già nelle prossime settimane.

Isco ha aperto ad un trasferimento all’estero in questo calciomercato e squadre come Salernitana e Monza potrebbero decidere di sondare il terreno per piazzare il colpo. Stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità anche se fermo da molto tempo. La scommessa potrebbe essere vinta o anche persa, ma le due squadre ci pensano e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.

Il giocatore non ha chiuso assolutamente la porta ed ora la palla passa direttamente alle squadre interessate. Ci pensano Monza e Salernitana, ma non possiamo escludere l’inserimento di altri club come per esempio Roma o Juventus o Fiorentina. Stiamo parlando di un calciatore assolutamente importante e soprattutto di una qualità da big.

Mercato: Isco nel mirino di Monza e Salernitana

Isco può essere un’idea di calciomercato per Monza e Salernitana, due squadre che sono abituate a scommesse simili. Naturalmente bisogna capire se il giocatore deciderà di sposare questo progetto oppure no.

Le opportunità non mancano e, di conseguenza, non ci resta che aspettare le prossime settimane per vere un quadro molto più chiaro su dove andrà a giocare Isco.