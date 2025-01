Calciomercato, boom Chiesa: ha scelto la squadra, il suo annuncio

Federico Chiesa ha vissuto una prima parte di stagione estremamente complicata con il Liverpool: ora ha annunciato il suo futuro.

Si era trasferito dalla Serie A alla Premier League con tanta voglia di prendersi lo spazio che sentiva mancare in Serie A e in particolare con la Juventus e quindi ha colto l’occasione al volo di trasferirsi in terra inglese per continuare a sognare una carriera di altissimo livello, visto l’interesse del Liverpool che è una delle migliori squadre al mondo.

Il futuro di Chiesa, però, è stato incerto fino a qualche ora fa e a pochissimi giorni dalla conclusione del mercato invernale è arrivata finalmente la svolta per l’attaccante italiano.

Calciomercato, cambia il futuro di Federico Chiesa

Il nome di Federico Chiesa è sempre al centro di grandi voci e vicissitudini di mercato che da più di un mese stanno contornando il calcio giocato. L’attaccante italiano ha vissuto momenti difficilissimi a Liverpool, conArneSlot che non lo ha quasi mai ritenuto all’altezza della sua rosa e lo ha utilizzato con il contagocce.

Si è parlato spesso di un ritorno immediato di Federico Chiesa in Serie A per prendersi una seconda chance nel calcio italiano e riabilitarsi definitivamente dopo i mesi poco fortunati a Liverpool.

Ora è lo stesso Chiesa a uscire allo scoperto e parlare del suo futuro. La situazione è nettamente cambiata e ora in maniera ufficiale.

Chiesa annuncia il suo futuro: “Ho deciso”

Il profilo di Chiesa in Serie A è stato accostato soprattutto al Napoli in questo ultimo periodo visto che gli azzurri cercano un esterno di fascia per sostituire la partenza di Khvicha Kvaratskhelia. Manna e Conte si sono fortemente interessati all’ex Juventus e Fiorentina e hanno valutato seriamente il suo profilo.

L’ultima gara di Champions League contro il PSV Eindhoven, però, è stata quella del riscatto per Chiesa al Liverpool. Ha giocato titolare e per tutti i 90 minuti della gara persa in Olanda dal club inglese che ha concluso comunque al primo posto il girone unico.

Al termine della partita, Chiesa si è lasciato andare a una dichiarazione d’amore per il Liverpool: “Voglio giocare per il Liverpool! Voglio essere qui, voglio fare del mio meglio per questo club“.

Chiesa resta al Liverpool: il Napoli cambia obiettivo

Federico Chiesa resterà al Liverpool fino alla fine della stagione e forse anche in futuro. Con il duro lavoro vuole provare a convincere Arne Slot di essere all’altezza della rosa e delle ambizioni del club e vuole continuare con i Reds.

Il Napoli aveva sondato il terreno per Chiesa ma ora cambia obiettivo. Manna e Conte si stanno concentrando su Alejandro Garnacho e si sono posti questa giornata come l’ultima possibile per l’innesto dell’argentino, altrimenti proveranno a trovare un’alternativa.