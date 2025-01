Atalanta, terribile infortunio: è uscito in barella, le sue condizioni

Brutte notizie per Gasperini che deve fare i conti con un altro infortunio dopo Lookman. E’ successo nella trasferta di Barcellona, nel corso dell’ultima partita di questa fase di Champions League.

Un 2-2 che lascia tanto rammarico per l’Atalanta che, per un punto, non si qualifica tra le prime otto. Ma a tenere banco, tra le fila della squadra, è lo stato di salute del calciatore che è stato costretto ad uscire per un infortunio.

Situazione da monitorare con lo staff sanitario che è stato chiamato all’intervento sul finire della partita. Addirittura, è stato necessario l’intervento della barella per portare il giocatore lontano dal terreno di gioco.

Dopo Lookman, dunque, fuori per circa un mese, un altro protagonista dell’Atalanta rischia un lungo stop.

Non arrivano buone notizie dalla Catalagna, dove è andato in scena una bella partita fra Barcellona e Atalanta. La squadra di Gasperini ha tenuto botta ai padroni di casa e alla fine ha portato a casa un buon pareggio che, però, non è servito alla classifica con la squadra che non è riuscita a qualificarsi tra le prime otto.

Intanto, Gasperini perde per infortunio 2 calciatori. Ecco le ultimissime notizie riguardo lo stop di entrambi i giocatori che sono usciti acciaccati da questa partita di Champions.

In particolar modo, c’è attesa riguardo lo stato di salute di un calciatore che ha lasciato il terreno di gioco in barella.

Atalanta: brutto infortunio, ecco cosa è successo

Non solo Kolasinac, che è uscito durante la partita contro il Barcellona, anche un altro difensore si è infortunato nel corso del match contro i blaugrana.

La sfortuna, dunque, si abbatte sull’Atalanta che adesso, al rientro in Italia, dovrà fare il punto della situazione riguardo le condizioni fisiche di entrambi i giocatori che hanno riportato due problemi differenti.

Preoccupa maggiormaneto Scalvini che sul finire del match si è infortunato ed è uscito in barella a causa di un problema alla spalla. Il difensore, durante uno scontro di gioco, ha rimediato questo infortunio che andrà valutato nelle prossime ore.

Scalvini e Kolasinac infortunati: preoccupano le condizioni dell’italiano

Cosa si è fatto Kolasinac?

Il difensore ex Arsenal ha subito un colpo durante la rete del vantaggio avversario. Essendo già ammonito, Gasperini ha deciso di sostituirlo precauzionalmente. Al suo posto è entrato Scalvini che si è fatto male sul finire della partita.

Cosa è successo a Scalvini durante Barcellona Atalanta?

Subentrato nel secondo tempo, il difensore ha lasciato il terreno di gioco a causa di un forte dolore alla spalla. In un contrasto, al minuto numero 88, il calciatore è rimasto a terra e non è riuscito a concludere il match. E’ stato necessario l’intervento della barella. Un problema in più, dunque, per Gasperini che deve già fare i conti con l’infortunio di Lookman e Kossounou e Lookman.