Milan, infortunio Gimenez: arriva una pessima notizia

Serata di Champions League totalmente da dimenticare per il Milan che potrebbe aver perso più di una semplice partita nell’ultimo turno contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro.

Il club rossonero non è riuscito quindi ad ottenere la qualificazione alla fase diretta per gli Ottavi di Finale che avrebbero portato diversi milioni in più nelle casse del Milan che ora dovrà giocare altre due partite con la fase Playoff. In più, è arrivata anche l’altra batosta di serata con l’infortunio di Santiago Gimenez del Feyenoord, il primo vero e grande obiettivo per l’attacco rossonero di questa sessione di mercato.

In questo momento ci sono delle notizie che riguardano quello che è accaduto perché il Milan ha perso 15 milioni di euro di incassi mancando la qualificazione tra le prime 8 di classifica dopo la sconfitta con la Dinamo Zagabria e in più ha ricevuto dall’altro campo, quello di Feyenoord la triste notizia dell’infortunio di Gimenez. Una situazione complicata che ora resta da monitorare dopo ciò che è accaduto.

Milan, brutte notizie per Giemenz: si è infortunato

Adesso non resta che aspettare le prossime ore per capire la gravità dell’infortunio di Gimenez. E’ nei prossimi giorni che si deciderà quello che potrà accadere perché saranno gli ultimi di mercato di gennaio dove il Milan aveva intenzione di fare il possibile per chiudere il colpo in attacco.

Una richiesta esplicita del nuovo allenatore Conceicao e ora si racconta che sono già in contatto proprio Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada con l’agente di Santiago Gimenez dopo l’infortunio per avere aggiornamenti immediati sull’attaccante messicano e capire se si potrà fare un altro rilancio.

Uscito dal campo al 28’ del primo tempo di Lille-Feyenoord ora Giemenz è alle prese con un problema muscolare e bisognerà capire se si è fermato in tempo oppure se l’infortunio possa essere più grave del previsto. L’intenzione del Milan è rilanciare per acquistare Gimenez sui 32 milioni e ora si aspetta l’esito degli esami e l’ok del club olandese che può dare il definitivo via libera.