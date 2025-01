Serie A: “Ritorno a casa”, l’annuncio di mercato riguarda Chiesa

Ritorno a casa, quello che viene raccontato nella notizia di calciomercato che, di riflesso, riguarda poi Federico Chiesa.

A riportare la notizia su quello che è un vero e proprio ritorno a casa è Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato che ha svelato la notizia che riguarda l’esterno offensivo che, facendo rientro dove ha già giocato nel mercato di riparazione, spingerà appunto al ritorno poi di Federico Chiesa in Italia, dal Liverpool.

Con i Reds le cose sembrano praticamente già arrivate ai titoli di coda, nonostante l’importante occasione che sembrava aver colto lo stesso Chiesa quando, lasciando la Juventus, sembrava indirizzato verso uno step in più giocando per un campionato importante come quello della Premier League, in un club di elevatissimo spessore che sta comunque ben figurando, a prescindere dal suo mancato utilizzo, in Inghilterra. Quello che è “un mercato con porta girevole” potrebbe rivedere Federico Chiesa in Serie A.

Calciomercato: porta girevole in Serie A, riecco Chiesa

Porte scorrevoli in Serie A, in questi primi rumors di calciomercato che riguardano Federico Chiesa, finito al centro delle news di recente.

Perché, secondo quanto svelato dalla stessa fonte, c’è un club che potrebbe avere urgente bisogno di un nuovo esterno. Non perché non ci siano titolari, ma perché potrebbero potenzialmente mancare alternative.

Tra queste, il nome di Cyril Ngonge, calciatore ex Hellas Verona che potrebbe fare un clamoroso ritorno a casa, per tornare a giocare. Spazio non ce n’è al Napoli, soprattutto adesso che Politano e Kvaratskhelia, si stanno contendendo il posto con lo scatenatissimo David Neres. E allora ecco che si libera lo spazio, con Ngonge all’Hellas Verona per il suo ritorno a casa, con conseguente possibilità di prendersi Chiesa, in azzurro.

Chiesa in Serie A: si può chiudere col prestito

Si può chiudere per il ritorno di Federico Chiesa in Serie A, ma soltanto col prestito. Per quanto riguarda le intenzioni del Napoli, secondo quelli che sono i recenti rumors, la possibilità di prenderlo per i restanti sei mesi della stagione, pagandogli lo stipendio di tre milioni di euro per il resto dell’anno in corso. E lo stesso Chiesa gradirebbe la pista azzurra.

Ultime di calciomercato: Chiesa arriva grazie ad una cessione

Grazie soltanto ad una cessione, altrimenti il Napoli resterà fermo com’è, si consumerà l’arrivo di Federico Chiesa in Serie A. E dunque, con Zerbin al Venezia e Ngonge al Verona, ecco che il Napoli avrà bisogno di un quarto esterno per dare completezza alla rosa di Antonio Conte.