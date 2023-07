Calciomercato, boom Dybala: resta in Serie A, costa solo 17 milioni

Il calciomercato estivo tornerà a proporre il nome di Paulo Dybala come una telenovela: il mese di luglio sarà decisivo per il trasferimento.

La Joya si appresta a vivere un’altra estate ricca di sorprese e con un nuovo possibile cambio maglia. È stato decisivo per la Roma, anche se la stagione è stata costellata da infortuni e solite difficoltà fisiche che non gli hanno permesso di essere sempre presente, soprattutto in alcuni appuntamenti importanti. Per Mourinho è stato l’asso nella manica ma ora va decifrato il suo futuro.

Dybala farebbe comodo a tutte le big e nelle sue idee c’è sempre il pallino di giocare nuovamente la Champions League. Con la Roma è riuscito a qualificarsi solo in Conference League e ora si sta ragionando su come agire.

Calciomercato, Dybala torna di moda: può lasciare la Roma

Paulo Dybala è stato certamente uno dei punti di riferimento per la Roma di José Mourinho. Il talento argentino è stato fondamentale sin dal giorno uno e per lo Special One sarà importante riuscire a trattenerlo ancora. L’importanza dell’argentino, però, non è mai passata inosservata anche per le altre big italiane ed europee che potrebbero pensare al suo innesto in questa sessione di trasferimenti.

La Roma vuole trattenere Dybala a tutti i costi e sta studiando il piano per fare in modo che la Joya possa restare in giallorosso. La squadra ha iniziato un processo di crescita che Tiago Pinto e i Friedkin non intendono arrestare e trattenere tutti i calciatori importanti sarà fondamentale per continuare a puntare in alto.

Secondo le ultime notizie di mercato, Dybala può lasciare la Roma. Dalla Serie A stanno arrivando i primi segnali di forte interessamento per il classe ’93.

La Juventus vuole Dybala: l’idea di Tuttosport

La Juventus pensa a Dybala. L’attaccante argentino ha lasciato Torino la scorsa estate ma solo per esigenze di cassa e non perché ci fossero problemi interni o mancanza di fiducia nei suoi confronti. I bianconeri ora stanno cercando un nuovo attaccante con le sue caratteristiche e potrebbero pensare al suo clamoroso ritorno.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il ritorno di Dybala alla Juventus non è impossibile. L’ambiente bianconero ora è cambiato radicalmente rispetto allo scorso anno, con la dirigenza che ha volti completamente nuovi ed esigenze economiche diverse rispetto a qualche stagione fa.

Non ci sono ancora trattative – sottolinea il quotidiano – ma solo un’idea di poterci riprovare entro il 31 luglio. Dybala con la Roma ha un contratto fino al 2025 ma anche una clausola rescissoria da 20 milioni di euro per le squadre di Serie A che scade alla fine del mese corrente.

Dybala alla Juventus: colpo possibile per le casse

Dybala alla Juventus sarebbe il colpo perfetto per Allegri. Tuttosport sottolinea che anche dal punto di vista economico sarebbe possibile riportare La Joya a Torino. Riacquistare l’attaccante argentino pagando la clausola da 20 milioni e proponendogli un quadriennale da 6 milioni a stagione farebbe pesare a bilancio solo 17 milioni a stagione, tra stipendio lordo e ammortamento del cartellino.

Al momento solo una fantasia per il mercato bianconero ma non è da escludere che Giuntoli ci faccia un pensierino, soprattutto in caso di cessione di uno tra Vlahovic e Chiesa. Poi dipenderà anche dalla Roma che potrebbe eliminare la clausola rescissoria attivando il rinnovo del contratto dagli attuali 4 più bonus a 6 milioni netti a stagione.