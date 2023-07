Bomba dalla Francia: Pogba è di nuovo un caso!

Pogba è stata la grande delusione della passata stagione: dalla Francia si parla di un nuovo problema intorno al centrocampista

Da top player a flop. Questa è stata la parabola discendente di Paul Pogba. Arrivato in pompa magna la scorsa estate, era stato annunciato come il grande colpo della sessione di mercato. Ma le cose non sono andate nel verso giusto e Pogba ha deluso completamente le aspettative restando fuori per quasi tutta la stagione a causa dei tantissimi problemi fisici.

Paul è sceso pochissimo in campo e non è riuscito a dare il suo contributo. La sua assenza si è sentita e Allegri non ha avuto il suo top player a centrocampo trovandosi in evidente difficoltà nell’arco della stagione. Max ha dovuto dar spazio ai giovani come Miretti e Fagioli, anche se in realtà non è stato necessariamente un male visto che si è ritrovato a scovare due talenti puri.

I tanti guai fisici hanno costretto il Polpo a rinunciare anche al Mondiale. La Francia è riuscita comunque ad arrivare in finale come nel 2018, ma senza vincere come contro la Croazia. In Russia l’ex Manchester aveva anche segnato nell’atto conclusivo. La prossima stagione dovrà essere necessariamente quella del riscatto, ma dalla Francia parlano di un caso Pogba e lanciano un’incredibile bomba di mercato.

Pogba, incredibile bomba dalla Francia: Paul è un caso

Paul Pogba fa parlare di sé anche quando è in vacanza. È stato attaccato da alcuni media che gli consigliavano di allenarsi invece di andare a divertirsi vista la stagione appena conclusa. Pogba doveva essere la colonna del centrocampo juventino, ma così non è stato. Solamente 10 presenze messe a referto con 0 gol e 0 assist. Numeri che fanno paura in relazione al suo ricco stipendio.

Allegri spera di ritrovare un nuovo Pogba a luglio quando inizierà il ritiro. È la speranza anche dei tifosi che vogliono tornare a vedere la loro squadra dominare in Italia. Dalla Francia sganciano una bomba clamorosa: il sito Footmercato mette in discussione il futuro del francese.

Infatti, secondo quanto riportato, non è per niente sicura la sua permanenza a Torino. Rabiot ha rinnovato e inoltre il centrocampo della Juventus è composto anche da Locatelli, Fagioli e Miretti. Ovviamente la sua partenza non è una priorità al momento ma la società ascolterà qualche offerta se mai dovesse arrivare.

Ma di certo il campione francese non è il primo nella lista delle priorità del nuovo ds Cristiano Giuntoli. Prima l’obiettivo è piazzare gli esuberi. Sulla lista dei partenti ci sono Zakaria, Arthur e McKennie. Giocatori che tornano dai rispettivi prestiti e che difficilmente troveranno una sistemazione.