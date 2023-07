Buffon intramontabile: altro che ritiro, via dal Parma per la grande occasione

Non smette mai di stupire Gigi Buffon che, dopo le lacrime al Tardini per il mancato approdo in Serie A, può sorprendere ancora.

Ad alti livelli perché diventerebbe il titolare lì dove sono pronti a convincerlo con un’importante offerta, dandogli occasione di continuare a vivere un’esperienza ad alti livelli nel mondo del calcio.

Altro che ritiro per Gigi Buffon che, al termine di questa stagione disputata col Parma e con la delusione di nono aver riportato il club in Serie A, aveva dichiarato di avere ancora davanti a sé stagioni per poterci riprovare. Occhio però adesso, con la possibilità di salutare gli emiliani per una grande occasione da titolare, in un campionato diverso da quello della Serie B.

Calciomercato, Buffon fa ancora gola: proposta ad alti livelli

Una proposta ad alti livelli per l’intramontabile Gigi Buffon, che non smetterà col calcio e anzi, vede ancora la possibilità di firmare un contratto di due anni.

Salutando il Parma e la Serie B, starebbe valutando tale ipotesi di fronte alla grandissima occasione che gli verrebbe concessa da titolare indiscusso di un club che punta la vittoria del titolo nella prossima stagione.

Perché il calciomercato globale vede protagonista anche il nome di Gigi Buffon che potrebbe finire in Arabia Saudita. Nel calderone del mercato saudita, ci è finito anche il leggendario portiere italiano che, superati ormai i 45 anni, continuerebbe a giocare oltreoceano.

Ultime di mercato, Buffon al bivio: Parma o Arabia Saudita, la proposta

Buffon resta al bivio sul continuare la sua esperienza al Parma o accettare la spropositata offerta dall’Arabia Saudita, in un campionato che in ogni caso sta per diventare competitivo, considerando quelli che sono i grandi colpi di calciomercato che stanno piazzando i club sauditi.

La destinazione sarebbe in un club che lotterà per il titolo, vincendo lo Scudetto dell’Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il leggendario portiere italiano potrebbe scegliere i 30 milioni che gli propongono dall’Arabia Saudita, o rispettare il contratto fino al 2024 con il Parma per poi lasciare il calcio.

Ultime su Buffon, biennale e poi ambasciatore: la proposta dall’Arabia Saudita

Così come per Cristiano Ronaldo, Buffon sarebbe elemento di enorme crescita per il calcio in Arabia Saudita, in vista di quella che sarà poi anche la scelta sulla candidatura al Mondiale 2030. L’Arabia Saudita vuole convincere Buffon con 30 milioni, per fargli firmare un contratto di un anno da calciatore e un secondo come ambasciatore del calcio per l’Arabia Saudita.