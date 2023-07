Wanda straripante: il costume non la contiene, da bollino rosso

Come sempre, provocante e bellissima, la showgirl sudamericana che fa battere milioni di cuori, semplicemente Wanda Nara.

Ha 37 anni lei, la bellissima sudamericana Wanda Nara. Nonostante sia ancora molto giovane, il suo successo risale già a diversi anni fa ed ora sono in tantissimi – e non solo in Italia – ad amarla. La meravigliosa Wanda ha milioni di ammiratori sparsi in tutto il mondo, che naturalmente la seguono anche sui social.

Di certo Wanda è fra le wag più note al mondo, ma non è solo questo. In primo luogo è una moglie e mamma ma è anche attrice, showgirl, imprenditrice ed agente sportiva. Sono tante le giovani donne che la prendono come esempio ed hanno anche ragione, visto che la caparbietà della splendida argentina ha sempre pagato e le ha dato il successo che meritava. Oggi, lei si è costruita davvero un impero ed ogni volta che apre un corner in Italia ci sono centinaia di fan ad applaudirla e sperare in un selfie.

Wanda straripante! Il costume non la contiene

Ma sicuramente Wanda è ammiratissima anche e soprattutto perché ormai è un sex symbol planetario per tantissimi esponenti del pubblico maschile, viste le sue curve da urlo con cui si è fatta notare sin dal suo arrivo in Italia. Fino ad allora la bellissima sudamericana aveva lavorato solo in patria come modella ed attrice, ma la sua presenza negli stadi iniziava a farsi notare, eccome. Ricordiamo che prima di Icardi, Wanda ha avuto un altro compagno calciatore, ovvero Maxi Lopez.

La sua bellezza, ma anche la sua personalità decisa, iniziarono poi ad incuriosire sempre più il pubblico italiano che infatti iniziò quindi ad ammirarla in tv. A Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco le diedero la possibilità di fare prima da opinionista, poi anche da co-conduttrice. E poi eccola ancora, fare da opinionista pure per il Grande Fratello VIP, mentre nel 2022 si concesse un’ospitata di una sera a Ballando con le stelle.

Ora che il suo compagno gioca in Turchia è difficile immaginare un suo ritorno in pianta stabile, infatti Wanda è già poco presente in tv da quando Mauro è andato a giocare a Parigi. Fortuna però, che la meravigliosa Wanda si fa vedere spesso sui suoi social, così che gli ammiratori non si perdano le sue curve da urlo. Che dire… speriamo di poter vedere sia lei che Maurito molto presto di nuovo in Italia!

La bellissima argentina, posa in una piscina proprio col suo compagno, l’attaccante del Galatasaray. Lei è uno schianto, il costume è troppo piccolo per le sue forme. Gambe pazzesche e spallina che scende, quasi a scoprire il generoso lato A. Wanda è letteralmente da urlo, anche in questa foto qui.