Serie A, cacciati alcuni arbitri: cambiano anche le regole nel 2023/2024

Pugno duro da parte della Serie A, in merito ad alcuni arbitri che sono stati dismessi.

Nella giornata di ieri la decisione anticipata sull’arbitro Serra, che però non sarà l’unico ad esser fatto fuori, con l’AIA che ha dato il via ad una rivoluzione, tutelandosi anche su quello che sarà il regolamento applicato nella prossima stagione di Serie A, per il campionato 2023/2024.

Alcuni dei nomi più importanti tra gli arbitri in Serie A sono stati ufficialmente dismessi, non arbitreranno più le partite in Serie A, almeno non in campo, perché potranno operare soltanto al VAR. Bocciatura totale da parte dell’AIA in merito alle prestazioni sportive. Per il 2023/2024, inoltre, cambieranno alcune linee guida sul regolamento che verrà applicato in maniera diversa da parte dei direttori di gara per le partite in Serie A.

Serie A, dismessi diversi arbitri: linea dura dell’AIA

Decisioni forti quelle prese ai vertici dell’AIA, con alcune figure anche importanti che sono state mandate via e non arbitreranno più in Serie A.

Almeno non in campo perché resteranno al servizio del VAR, con altri direttori di gara che si metteranno in mostra dopo quanto di buono hanno fatto vedere. Tra i giovani, alcune figure che vengono confermate, con altre che invece passeranno in secondo piano.

Mentre le squadre del campionato si preparano a quella che sarà la Serie A del 2023/2024, lo fanno anche nella squadra arbitrale che, dopo alcune polemiche nello scorso campionato, si vorrà far trovare pronta. E questa volta seguiranno una linea diversa su alcune polemiche, scegliendo di applicare il regolamento in maniera differente, avendo un cambiamento sulla nuova stagione.

Via Irrati e Valeri, l’AIA ricostruisce: e non accetta più polemiche

L’AIA vuole spazzare via le polemiche, applicando il regolamento in maniera differente. Cambiano gli arbitri in Serie A perché, tra le figure di spicco, si vedono i bocciati e i dimissionari e tra questi, le figure di Irrati e Valeri, oltre a Serra e altri arbitri in Serie A.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, non ci sarà mai più spazio alle polemiche dalla panchina, gli arbitri prenderanno seri provvedimenti di fronte alle proteste dalla panchina, per evitare casi come quelli legati a Mourinho con l’arbitro Serra. E inoltre, le perdite di tempo saranno accumulate, in un maxi-recupero stile Mondiale in Qatar.

Gli arbitri si preparano alla Serie A: quando inizia il nuovo campionato?

Nella giornata di mercoledì si darà il via al nuovo campionato di Serie A, perché precisamente alle ore 12, ci sarà il sorteggio d tutte le 38 partite di Serie A del campionato 2023/2024, con il Napoli campione in carica. Un campionato dove non mancheranno polemiche ed errori arbitrali, com’è giusto che sia, ma questa volta gli arbitri vorranno sia limitare gli errori, sia lavorare serenamente. È nell’obiettivo di Rocchi, designatore arbitrale in Serie A.