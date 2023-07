Lacrime per Buffon, spezza il cuore ai tifosi: decisione presa

Una situazione incredibile quella che si potrebbe venire a creare nelle prossime ore, perché è in arrivo la decisione ufficiale di Gigi Buffon in vista del futuro.

Ci sono delle novità importanti che riguardano quello che è uno dei migliori giocatori italiani e più vincenti della storia del calcio. Perché a 45 anni compiuti è pronto ad una svolta decisiva.

L’ormai ex portiere della Nazionale è pronto a fare una scelta di vita veramente importante, che potrebbe toccare tutti in maniera forte tra amici, familiari, colleghi e addetti ai lavori del mondo del calcio.

Calciomercato: Buffon decide il suo futuro

Gigi Buffon è uno dei giocatori ancora immerso nel mondo del calcio tra i più vecchi che ci sono in circolazione, in particolar modo se si parla tra i migliori campionati in Europa e quindi nel mondo. Il portiere dopo una lunga carriera con Juve e PSG ha deciso di tornare proprio al Parma, dove ha iniziato la sua carriera quando era molto giovane.

La scelta è stata la Serie B per Buffon con il Parma con l’intenzione di riportare in Serie A il club a cui è davvero tanto legato. Delusione forte quest’anno e lacrime per il portiere alla semifinale playoff persa contro il Cagliari in maniera davvero rocambolesca.

Adesso però c’è uno spartiacque davvero incredibile per il futuro di Buffon che è legato ad un filo tra Parma, Arabia Saudita e ritiro dal calcio.

Futuro Buffon: Arabia Saudita o ritiro dal calcio

Buffon riflette seriamente sulla maxi offerta ricevuta nelle ultime ore dall’Arabia Saudita di circa 30 milioni di euro totali in due anni (15 l’anno fino al 2025). Un’offerta che in molti considerano irrinunciabile, ma lui potrebbe prenderne una ancora più difficile per tutti.

Entro 48 ore arriverà una risposta definitiva da parte dell’esperto portiere, che se non dovesse accettare potrebbe anche annunciare il suo addio dal mondo del calcio con Buffon che andrà per un ritiro. Nonostante il suo contratto attuale con il Parma è in scadenza il prossimo anno, nel 2024. A riportarlo Sky Sport.

Calciomercato: Buffon resta nel mondo del calcio?

Non molto tempo fa Gigi Buffon rivelò che avrebbe pensato al ritiro soltanto se davvero stufo di giocare o se non dovesse avere più obiettivi, per poi aggiungere che solo una volta riportato di nuovo il Parma in Serie A avrebbe pensato a questo.

In vista del ritiro dal calcio però Buffon non è mai stato chiaro riguardo un nuovo ruolo futuro tra dirigente, agente e altro nel mondo del calcio. E’ possibile che si prenda un periodo di riposo e relax per godersi la famiglia, per poi magari tornare nel calcio. In futuro potrebbe esserci la Juve, quella che per tanti anni è stata la sua squadra del cuore.