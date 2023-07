Inter: si sono convinti, va via per 50 milioni

Il mercato dell’Inter si sta accendendo in maniera importante in vista del futuro e della prossima stagione, perché il club nerazzurro sta attraversando tante trattative in entrata e uscita.

Ci sono tante operazioni che possono essere completate con acquisti e cessioni in vista del prossimo anno, perché il club ha intenzione di fare qualcosa di importante e migliorarsi in vista del futuro.

Quest’anno ha raggiunto la finale di Champions League ma il club è rimasto deluso dall’ampia distanza di 18 punti dalla prima in classifica in Serie A, per questo bisognerà intervenire con nuove operazioni che possano portare ad una svolta per il bene dell’Inter.

Calciomercato Inter: altro grande addio

Tanti nuovi acquisti per l’Inter di Simone Inzaghi e i suoi tifosi, ma anche grandi addii. Perché alcuni hanno già lasciato la società e molti altri potrebbero farlo in vista delle prossime settimane di mercato. In queste settimane si è parlato molto anche di quello che potrebbe essere il futuro dell’allenatore.

Infatti, il tecnico ha deciso di voler restare in questo progetto nonostante siano arrivate importanti offerte come anche dall’Arabia Saudita.

Ora ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro di alcuni giocatori come anche quelli che sono di più con un piede in partenza verso nuove destinazioni. Tra le varie possibilità di uscita c’è Onana che ha ricevuto diversi interessamenti in questi mesi, ma c’è una squadra su tutte che è pronta a comprarlo ad una cifra importante dopo che l’Inter lo prelevò a zero dall’Ajax.

Inter: Onana al Manchester United, l’offerta

L’Inter da settimane ha espresso la propria valutazione per il prezzo di Onana che era fissato a 60 milioni di euro, ma niente da fare. Non è mai arrivata un’offerta simile per il portiere camerunense, ma una vicina ora sì. Perché da tempo si è registrato il forte interesse del Manchester United per il portiere dei nerazzurri.

Ora Onana è vicino veramente a lasciare l’Inter e accettare il trasferimento al Manchester United. Il portiere ha da tempo l’accordo col club inglese, manca quello tra le due società che sembra essere sempre più vicino. Alzata l’offerta da 40 a 50 milioni di euro compresi di bonus, ora le parti sono ad un passo dalla chiusura dell’affare.

Manchester United: Ten Hag attende Onana

Andre Onana è davvero vicino al Manchester United ed è pronto a chiudere l’operazione con l’Inter da un momento all’altro. Ci sono novità improtanti per quanto riguarda l’addio del portiere che porterà una delle plusvalenze più alte dell’ultimo periodo per i nerazzurri, visto il suo arrivo a zero di solo un anno fa. Decisivo Ten Hag per la firma del calciatore.