Per Diletta ‘baci salati’, forme da capogiro

In attesa di partorire, la conduttrice Diletta Leotta si gode una splendida vacanza in Sicilia e ha pubblicato uno scatto alquanto bollente

Diletta Leotta è ormai una vera e propria istituzione nel mondo del calcio italiano. Nata a Catania il 16 agosto del 1991 (tra meno di un mese compirà 32 anni), la conduttrice siciliana rappresenta uno dei volti principali di DAZN, il servizio a pagamento di streaming di eventi sportivi che nelle ultime stagioni ha trasmesso tutte le gare del campionato di Serie A.

Prima di giungere a questo step, Diletta Leotta ha percorso una strada abbastanza lunga, cominciata quando aveva 17 anni. In quel periodo iniziò a collaborare con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. Dopodiché ottenne il diploma al liceo scientifico – indirizzo linguistico – e in seguito conseguì la laurea in Giurisprudenza presso l’università LUISS di Roma.

In precedenza provò a partecipare al concorso di Miss Italia (2009), ma venne eliminata alle preselezioni. Nel lontano 2012 divenne meteorina di Sky Meteo 24, ma la svolta arrivò grazie alla conduzione di Sky Serie B su Sky Sport 1, nella stagione sportiva 2015/16. A quel punto la popolarità di Diletta Leotta crebbe notevolmente, anche e soprattutto per via della sua impressionante bellezza fisica.

In molti tutt’ora la considerano l’erede della giornalista Ilaria D’Amico, rimasta legata al calcio per diverso tempo. Ma la conduttrice di Catania ha allargato ben presto il proprio profilo, accumulando altre esperienza distanti dall’universo del pallone. Su tutte la partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha affiancato più di una volta Amadeus. Inoltre, la vita sentimentale di Diletta è sempre stata abbastanza movimentata finora.

E adesso la star siciliana ha trovato l’amore vero, intraprendendo nell’autunno del 2022 una relazione insieme al portiere di proprietà del Newcastle Loris Karius. La storia tra i due è andata a gonfie vele finora, tant’è che la coppia ha deciso di concepire un figlio. E la cicogna si sta avvicinando sempre di più.

Diletta Leotta magnifica in vacanza: i fan impazziscono

In attesa del parto, che sarà senz’altro un momento indimenticabile, Diletta Leotta si è concessa una splendida vacanza nella sua terra, a Taormina per la precisione. Su Instagram, dove presenta una gigantesca fan base da 8,7 milioni di followers, la conduttrice ha postato nuove immagini con il pancione in bella vista.

In alcuni scatti Leotta indossa un bikini ed un pareo a fiori davvero deliziosi, che esaltano le sue forme da capogiro. Si può notare anche un video in cui la star si scambia dei bacetti col suo dolcissimo cagnolino, dopo un bagno nell’acqua salata del mare siciliano.

In descrizione, non a caso, ha scritto: “Baci salati“. Neanche a dirlo, i numerosi fan della splendida ragazza di Catania si sono letteralmente scatenati nei commenti, con Karius che ormai è uno degli uomini più invidiati in assoluto.