Terribile infortunio, il club corre ai ripari: arriva subito l’attaccante

C’è una novità riguardo il calciomercato del club di Serie A. La società corre ai ripari, dopo l’annuncio sull’infortunio, ecco chi arriva in attacco.

Brutta notizie per la squadra di Serie A con l’allenatore che dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori. C’è la comunicazione ufficiale del club che ha reso noto i dettagli riguardo l’infortunio del calciatore. Ecco perché la società dovrà intervenire in questo calciomercato estivo 2023 per prendere un nuovo attaccante che avrà il compito di sostituire il calciatore infortunato. C’è l’annuncio riguardo il nuovo acquisto: cambio di maglia in Serie A, ecco tutti i dettagli su questo trasferimento che può chiudersi già nei prossimi giorni.

Dopo la terribile notizia, relativa all’infortunio del calciatore, il club dovrà necessariamente intervenire con l’acquisto di un nuovo attaccante. L’allenatore ha perso, per parecchio tempo il suo miglior giocatore, il protagonista della passata stagione. Una tegola pesante che comprometterà la prima parte di stagione del club. Ecco perché la società è a lavoro per prendere subito un bomber che non dovrà far rimpiangere il calciatore.

Calciomercato Serie A: stanno prendendo un attaccante

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio relativo all’infortunio del calciatore, che starà fermo ai box per qualche mese. Una notizia terribile per il mister che adesso dovrà fare affidamento solo sue tre giocatori in avanti.

Ecco perché la società è pronta a correre ai ripari e a sostituire l’attaccante il prima possibile. E’ una richiesta anche dell’allenatore che ha chiesto un sacrificio al suo presidente per arrivare ad un bomber, che conosce molto bene la Serie A.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, dopo l’infortunio di Lapadula, la società s’è mossa per l’arrivo a Cagliari di Petagna. Il club, dopo lo stop del peruviano, dovrà necessariamente rinforzare il reparto d’attacco visto che, ad oggi, restano solo Shomurodov, Pavoletti e Luvumbo.

Sostituto Lapadula Cagliari, arriva subito Petagna: ultime notizie di calciomercato

Gianluca Lapadula si è infortunato e starà fermo ai box per almeno due mesi. Ieri è arrivato l’annuncio del Cagliari che ha comunicato i dettagli relativi allo stop del calciatore, che s’è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere alcuni problemi alla caviglia. I tempi di recupero per il ritorno a Cagliari di Lapadula sono stimati in massimo due mesi. Il peruviano rischia di saltare tutta la prima parte di stagione, ecco perché il club è pronto a chiudere per un nuovo attaccante. Il sostituto di Lapadula a Cagliari è Petagna: svelata la mossa della società.

Calciomercato, Petagna al Cagliari: i dettagli

Il Cagliari ha bisogno di un nuovo attaccante. La società è a lavoro per chiudere l’affare di calciomercato con l’arrivo in Sardegna di Petagna. A riportare la notizia è l’esperto di mercato Nicolò Schirà che ha anticipato questa indiscrezione relativa all’interesse dei rossoblù per il giocatore del Monza che non ha ancora deciso se cedere oppure no il calciatore.