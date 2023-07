Giulia Provvedi rovente: l’allenamento si fa piccante

Lo scatto durante l’allenamento conquista i fan: Giulia Provvedi è esplosiva, le sue forme incollano allo schermo.

Una carriera ricca di impegni, di sorprese, di avventure che vanno dalla musica allo spettacolo passando per i reality.

Le sorelle Provvedi da Modena hanno conquistato il palco di X Factor, vero trampolino di lancio della loro carriera. In quella edizione, la sesta in Italia del famoso talent show, fu Arisa, nel ruolo di giudice, a notare le loro qualità. Voci interessanti, fisici esplosivi, sorrisi e talento.

Le Provvedi si presentarono col nome di Provs Destination, ma proprio Arisa spinse entrambe a cambiare nome, suggerendo qualcosa che potesse rendere la loro immagine ancora più potente. Nacquero quindi le Donatella, proprio dal nome della Rettore, e il duo avanzò nel reality fino alla quinta puntata.

Il pubblico però, notò immediatamente quelle due giovanissime che sul pubblico facevano faville con stile e grinta, e anche con la capacità di sedurre. Da quel momento la loro carriera non ha conosciuto battute d’arresto, e le due inseparabili sorelle hanno incassato chiamate di ogni tipo.

Grazie ai loro fisici travolgenti, alle forme che lasciano a bocca aperta e alla voglia di stupire, le Donatella hanno incassato anche un grande tributo social in una pagina condivisa, dalla quale arrivano scatti pazzeschi e intriganti. L’ultimo, di Giulia Provvedi, non ha bisogno di grosse presentazioni. Basta dare un’occhiata per capire quanto sia affascinante la splendida cantante e showgirl bionda.

Giulia Provvedi manda in estasi la community

Simpatia, spontaneità, una bellezza da copertina che non è mai passata inosservata. Giulia Provvedi è seguitissima, e la pagina social delle Donatella regala spesso scatti da sogno in cui quel fascino emerge in maniera potente. I followers sono quasi un milione e mezzo, e il motivo è ben visibile nell’ultimo post, che come spesso accade ha incassato valanghe di like e messaggi d’affetto.

La Provvedi, dopo un allenamento, si mostra in occasione di una delle tante campagne pubblicitarie in cui è splendida testimonial e gli abiti evidenziano un fisico allenatissimo e un volto accattivante. La Provvedi, in abiti bianchi e strettissimi, mette in evidenza un décolleté da sogno e una forma fisica strepitosa.

I numeri dei commenti crescono e in poche ore decollano, e i fan le chiedono quale sarà il prossimo impegno televisivo per ammirarla, come sempre in tandem con la splendida sorella Silvia. L’occasione, di certo, non mancherà. A giudicare dal loro seguito e da un fascino innegabile, in tanti avanzeranno proposte lavorative. Intanto, però, nell’estate bollente dei vip, arrivano i loro scatti sui social, e come sempre lasciano tutti a bocca aperta.